'Gezi olaylarında olduğu gibi sorumlular dışarıda aranmamalı'

ABD Büyükelçisi Francis Ricciardone, elçilik rezidansında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’lileri ağırladığı öğle yemeğinde ‘Büyük Rüşvet’ operasyonunu yakından izlediklerini söyledi. Ricciardone, “Gezi olaylarında olduğu gibi sorumluların dışarıda aranması gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyecek bir yaklaşım olur” dedi.

ABD Büyükelçisi Ricciardone, Kılıçdaroğlu’nu dün öğle yemeğinde ağırladı. Büyükelçilik rezidansındaki yemeğe CHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Şafak Pavey ile milletvekilleri Osman Korutürk ve Aykan Erdemir de katıldı. Yemeğin ana gündeminde İstanbul’da başlayan ‘Büyük Rüşvet’ operasyonu vardı. Ricciardone’nin operasyona ilişkin “Hükümet sorumluları dışarıda aramamalı, şeffaflık ilkesiyle iddiaların üzerine gitmeli” değerlendirmesi de öne çıktı.

'Yemek önce planlanmıştı'

CHP kaynakları yemeğin zamanlamasına ilişkin, “Salı günü başlayan ‘Büyük Rüşvet’ operasyonunun çok öncesinde planlanmış bir yemekti; bir ara iptali gündeme geldi ancak doğru olmayacağı gerekçesiyle vazgeçildi. Biz kendimize güvenen bir partiyiz, istediğimiz kişiyle gündem ne olursa olsun istediğimiz zaman görüşürüz” bilgisini verdi.

'Gezi'deki gibi olmasın'

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre yemekte Ricciardone şöyle konuştu: “İddialar ve soruşturmanın muhatabı olan kişilerin siyasi kimlikleri, gelişmeleri yakından izlenmesini gerektiriyor, izliyoruz. İddiaların İran ile ilgili boyutu da bizim için önemli. Yolsuzluklarla mücadelenin demokrasiyi güçlendireceği de unutulmamalı. Hükümet sorumluları dışarıda aramamalı, şeffaflık ilkesiyle iddiaların üzerine gitmeli. Gezi olaylarında olduğu gibi sorumluların dışarıda aranması gerçeklerin ortaya çıkmasını engelleyecek bir yaklaşım olur.”

'Üstü kapatılmamalı'

Kılıçdaroğlu da, “Operasyon kapsamında ortaya atılan tüm iddiaların aydınlatılması gerekiyor. Biz de elimizden geleni yapacağız, özellikle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve iddiaların üstünün kapatılmaması konusunda” dedi. CHP Lideri, ABD ziyareti ve oradaki temaslarının ABD üst yönetimi tarafından nasıl değerlendirildiğine ilişkin de bilgi aldı. Ricciardone ziyaretin ABD yönetimi tarafından çok olumlu karşılandığını vurguladı.

'Yakından izliyoruz'

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf de, Türkiye’yi sarsan yolsuzluk operasyonlarıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, olan biteni yakından izlediklerini söyledi. Harf, “Türkiye’nin yargı sisteminde şeffaflık, yerindelik ve adalet konularında en yüksek standartların beklendiğini yinelemek istiyorum” diye konuştu.