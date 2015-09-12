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Cizre'ye ulaşmaya çalışan avukatlara izin çıkmadı

İdil'den yaya olarak yola çıkan avukatların Kayalar mevkiini geçmesine izin verilmedi

12 Eylül 2015 00:44

Cizre'ye gitmek için yola çıkan avukatların yolu ikinci kez jandarma barikatıyla kesildi. Engellemeye tepki gösteren Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 'Cizre'ye gidiş amacımız bölgede incelemede bulunarak, hak ihlallerini tespit etmektir' dedi.

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, sokağa çıkma yasağının dokuzuncu gününde Cizre'ye gitmek için Urfa, Bitlisi, Diyarbakır, Van ve Antep'ten yola çıkan yaklaşık 300 avukat, Midyat-İdil yolunda polisler tarafından durduruldu.

Araç geçişine izin verilmediği için avukatlar İdil'e yaya olarak gitmek için harekete geçti. Ancak İdil'e 5 kilometre kala Kayalar mevkiinde Jandarma tarafından tekrar durduruldu.

Havanın kararmasıyla can güvenliğini olmadığını söyleyen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi "Biz Cizre'ye gitmek için baro ve çeşitli sivil toplum kuruluşları olarak yola çıktık. Fakat Kayalar Mevkiinde durdurulduk.Can güvenliğimiz yok. Cizre'ye gitmemize izin verilmesini istiyoruz. Cizreye gidiş amacımız bölgede incelemede bulunmak. Hak ihlallerini tespit etmektir" dedi. 

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