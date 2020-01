Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret görevden alındı

Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret'in, İçişleri Bakanlığınca görevinden alındığı bildirildi. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik ve terör örgütünün propagandasını yapmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" iddiasıyla soruşturma açılan İmret, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

27 yaşında Cizre Belediye Başkanlığı'na seçilerek Türkiye’nin en genç belediye başkanları arasına giren Leyla İmret, 5 yaşındayken babasının öldürülmesine şahit olmasının ardından annesi ile Mersin’e göç etmiş ve bir süre sonra da akrabalarıyla Almanya’ya gitmişti.

Seçimlerden sonra verdiği röportajlarda Almanya’dayken hayalinde hep Cizre’ye dönmek olduğunu söyleyen İmret, eğitim gördüğü Bremen ile Cizre arasında köprü olacağını söylemişti. 28 yaşındaki Leyla İmret yüzde 83 oy oranı ile belediye başkanı seçildi.

8 Eylül tarihli Sözcü, Sabah ve Ensonhaber isimli internet sitelerinde, İmret'in VICE News'e yaptığı açıklamalar, “İngiliz basınına konuşan Leyla İmret, ‘İç savaş Cizre’den başlayacak” şeklinde yansıtılmış, haber, ABD merkezli Vice News’a dayandırılmıştı. Ancak Vice News’te yer alan John Beck imzalı haberde, aslında, İmret’in “Türkiye bir iç savaşın içinde diyebiliriz” ifadeleri yer alıyordu. Beck, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, “Sözcü’nün haberine dair yaptığı alıntı tamamıyla yanlıştır” demişti.

Turkey's Sözcü misquote report of mine to claim Cizre's Mayor admitted to "conducting civil war". Completely false. http://t.co/IyCnqISgO2