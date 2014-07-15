Çin'in ucuz tabletleri nereden geliyor?

Silikon Vadisi, Şenzen'deki ucuz tablet üreticileri ile iş yapmaya son zamanlarda ilgi göstermeye başladı, gözünü kolektif bir güç haline dönüşen bu küçük şirketlere çevirdi.

Wall Street Journal'da yer alan haberde Çin'de rafları ucuzluğuyla dolduran tabletlerin nereden geldiğine değiniliyor ve şu soru soruluyor, bu tabletler nasıl bu kadar ucuza üretilebiliyor?

Çin'in Şenzen kentinde tablet almak heyecan verici bir deneyim olabilir. Çin'in güneyindeki bu metropolde bulunan elektronik cihazların satıldığı Huaqiangbei'da rafları hemen hemen birbirleri ile benzer Android tabletler süslüyor. Satılan markalar ise tanıdık değil – Ramos, Teclast, Ployer, Colortab ve Iaiwai. iPad'e benzeyen beyaz tabletler de var ancak bu tabletin fiyatı 48 dolara kadar düşebiliyor. İsmi duyulmamış bu kadar fazla tablet üreticisi nereden geliyor ve bu tabletler nasıl bu kadar ucuza üretilebiliyor?

Silikon Vadisi, Şenzen'deki ucuz tablet üreticileri ile iş yapmaya son zamanlarda ilgi göstermeye başladı, gözünü kolektif bir güç haline dönüşen bu küçük şirketlere çevirdi. Analistler Şenzen'deki tablet üreticilerinin dünyadaki tabletlerin yüzde 45'ine yakının ürettiğini belirtiyor. Bu tabletlerin çoğu Çin ve diğer gelişen pazarlarda satılıyor. Bu da Apple ve Samsung gibi büyük oyuncular üzerinde baskı yaratıyor.

Şenzen'deki bu tablet üreticileri işe MP3 oynatıcılar gibi daha basit elektronik cihazlar üreterek başladı.

Şenzen merkezli tablet üreticisi Ramos'un CEO'su Wan Qiuyang yaptığı açıklamada, "Daha önce MP3 oynatıcılar üretmemiz tabletler gibi daha ileri cihazları üretebilmemize yardımcı oldu." dedi.

Ancak hala MP3 oynatıcılar ile tabletler arasında büyük bir teknolojik boşluk var. Yine de bu küçük şirketler hızla sıçrayış yapmayı başardı. Kilit nokta Tayvan merkezli Mediatek ve Çin merkezli Rockchip gibi çip üreticileri. Bu çip üreticileri tablet üreticilerinin teknik işlerinin çoğunu yapıyor.

Bu çip üreticileri araştırma maliyetlerini tüm müşterileri bölüşerek daha ucuz tablet üretiminin önünü açıyor. Bu durum tabletin her parçasını kendisi üreten bir şirketin üreteceği tabletten daha ucuz tabletleri ortaya çıkarıyor. Ayrıca sınırlı araştırma ve geliştirme kaynaklarına sahip olan küçük Çinli şirketler de bu sayede tablet sektörüne girebiliyor.

Pazar araştırma şirketi IDC analisti Antonio Liu, bu çip üreticilerinin birlikte hareket ederek Şenzen'in düşük maliyetli tabletler üreten ve yeni trendlere hızla yanıt verebilen bir merkez haline dönüşmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

Sonuç olarak Çin'de artık imitasyon cihazların üretiminden vazgeçilerek kendi markalarının üretilmesine doğru bir değişim yaşanıyor. Şenzen'deki tablet üreticilerinin çoğu İpad'in taklitlerini yaparak bu sektöre girdiler. Gerçeği söylemek gerekirse Huaqiangbei'deki yerel üretim tabletler hala beyaz ve iPad benzeri cihazlar.

Ancak örneğin Ramos, Intel ile ortaklık yaparak çıkardığı 8 inçlik yeşil tableti gibi kendisine has tasarımlar yapmaya daha çok çaba harcıyor.

Wan, "Kendi markamızı yaratmak istiyoruz. Uluslararası şirketlerle ortaklık yapmak ve daha global bir şirkete dönüşmeyi öğrenmek istiyoruz." diyor.