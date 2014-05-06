'Aidat ödemeyen başarısız öğrenciye tablet yok' iddiası

Elazığ’da FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesi kapsamında öğrencilere dağıtılan tablet bilgisayarlar ile ilgili ilginç bir olay yaşandı. Elazığ Balakgazi Anadolu Lisesi’nde öğrencilere dağıtılan tablet bilgisayarların, dağıtıldıktan birkaç gün sonra toplatıldığı öğrenildi. Öğrencilerin iddialarına göre, tabletler öğrencilerin okul aidatlarını ödemediği ve derslerinde başarısız oldukları gerekçesiyle toplatıldı.

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’te yer alan habere göre, öğrencilerin, sikayetvar.com isimli sitede yer alan mesajları sonrası ortaya çıkan durum tartışma yarattı. Öğrencilerin attıkları mesajlara göre, tabletlerin toplatılmasına gerekçe olarak, ödenmeyen okul aidatı ve öğrencinin ders durumunun kötü olması gösterildi. İddiaların odağındaki lisenin müdürü ise toplatma işlemini doğrularken, bakanlıktan gelen yazı üzerine böyle bir uygulamaya gittiklerini söyledi. Okul müdürü, anılan yazıda, ders durumu kötü olan öğrencilere tablet bilgisayar verilmemesinin istendiğini söyledi. Bakanlık kaynakları ise sözü edilen bir yazının okullara gönderilmediğini ifade etti.

‘İmzalı kağıtla birlikte alındı’

9’uncu sınıf öğrencisi Emre K. tabletinin kendisine verilmesinden iki gün sonra geri alındığını belirtti. Emre K. konuşmasının devamında “Okul yönetimi sınıfını geçemeyen, devamsızlık yapan ve aylık okul aidatını ödemeyen öğrencilerin tablet kullanamayacağını, sınıfını geçene 6 Haziran'da tabletlerin iade edileceğini söyledi. 40 TL'lik aidatı birçok öğrenci arkadaşım verecek durumda değil” dedi. Emre K., okul yönetiminin, tabletlerini geri vermeyen öğrencileri disiplin kuruluna göndereceğini söylediğini belirtti. Tabletleri aldıklarına dair imzaladıkları kağıdın da tabletlerle birlikte geri alındığına dikkat çeken Emre K., tabletlerin şu an okulun bilişim teknolojileri laboratuvarında tutulduğunu söyledi.

Mehmet M. isimli öğrenci ise konu ile ilgili şikâyetinde " Elazığ'da tüm okullar tabletlerini aldı. Bize de verdiler fakat 2 gün sonra aidat verilmedi gerekçesi ile tabletleri geri topladılar gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.

‘Bakanlık yazı gönderdi topladık’

İddiaların odağındaki Elazığ Balakgazi Anadolu Lisesi Müdürü Muammer Aksoy, yaptığı açıklamada tabletlerin geri alındığı bilgisini doğruladı. Aksoy konu ile ilgili şunları söyledi: “İkinci dönemin başında öğrencilerimize tabletleri dağıttık. Tablet dağıtımından 4 gün sonra Milli Eğitim’den (Milli Eğitim Bakanlığı) bize bir yazı gönderdi. Bu arada bu yazı bir tek bize değil tüm okullara gitmiş. Yazıda, ders durumu iyi olmayan, sınıf geçmesi muhtemel olmayan, başarısız sayılabilecek veya çeşitli gerekçelerle okuldan ayrılması beklenen öğrencilerden tabletlerin alınmasını içeriyor. Biz de tedbir amaçlı, verdiğimiz tabletleri topladık. Önümüzdeki haziran ayında tabletler tekrar dağıtılacak. Sınıfı geçemeyecek öğrencilere dağıtılmayacak. Çünkü bakanlık yazısında böyle deniyor.”

'Böyle bir yazı yok’

Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları ise konu ile ilgili “Fatih Projesi asrın projesidir. Okullara böyle bir yazı gönderilmemiştir. Proje ilerleyen yıllarda daha da etkili bir şekilde işlemeye devam edecektir” açıklaması yaptı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız konuyla ilgili yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'nın başarılı olmayan öğrencilerin tabletlerin geri toplatılması üzerine bir yazı yazmadığını, tabletlerini alan çocukların tabletleri her şekilde kullanmaya devam edeceğini kaydetti.