Akıllı telefon ve tabletler çocuklarda miyopluğa neden oluyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Akyol, yaz tatiliyle birlikte bilgisayar ve televizyon karşısında daha uzun zaman geçirecek, akıllı telefonları ellerinden bırakmayacak çocukların göz sağlıklarını tehlikeye atacaklarını belirtti. Yapılan bir çalışmada sokakta oynayan çocukların miyopisinin daha az olduğunun anlaşıldığını kaydeden Uzm. Dr. Akyol, "Bilgisayar, tv ve kitap karşısında uzun zaman geçiren çocuklarda, gün ışığı alımıyla da çok ilişkilendirilen miyopinin (uzağı görememe) anormal artışı gelişiyor. Çocukların bunları kullanma süreleri 7 yaşına kadar günde bir saat, 14 yaşa kadar 2 saatle sınırlandırılmalı, 2 yaşına kadar eline verilmemeli" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, İzmir Kent Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Filiz Akyol, akıllı telefonlarla, bilgisayar ve televizyonlarla adeta bütünleşen çocukların gözlerinin yaşayacağı sağlık sorunlarına dikkat çekti. Uzm. Dr. Akyol şunları söyledi:

"Çocukların uzun süreli bilgisayar, tablet; akıllı telefon kullanmaları hem göz sağlığı, hem ruhsal ve bedensel sağlık açısından sakıncalı. Son çalışmalar çocuklara 2 yaşına kadar tablet, akıllı telefon kullanımını yasaklıyor, 7 yaşına kadar günde bir saat, 14 yaşa kadar günde iki saat kullanımla sınırlı tutulmasını öneriyor. Ve bu kullanım süresi boyunca da çocukların 20- 30 dakikada bir 10 dakika mola vermesi, molada fiziksel aktivite yapmaları, uzaklara bakmaları isteniyor. Bilimsel olarak miyop nedeni tam olarak desteklenmese de, 15 yıllık takiple yapılan bir çalışmada sokakta oynayan çocukların miyopisinin daha az olduğu bildirilmiş."

Yetişkinin şikayeti farklı, çocuğunki farklı

Uzm. Dr. Akyol, İzmir Kent Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'nde bu konuda çok deneyim kazandıklarını söyledi. İşi bilgisayarla olan yetişkinlerin gözde kuruluk, yanma, batma şikayeti ile başvurduklarını, çocuk hastaların ise aileleri tarafından 'göz kızarıklığı' şikayeti ile getirildiğini kaydeden Uzm. Dr. Akyol şu bilgileri verdi:

"Bu çocuklarda alerjik tablonun çok arttığı görülüyor. Radyasyon yönünden cihazlar çok sakıncalı bulunmazken, elektromanyetik dalgalar açısından ciddi suçlanmalar mevcut, üstelik bu konudaki bilimsel çalışmalar yetersiz. Göz sağlığının korunması açısından bilgisiyar başından kalkmayan yetişkinler için en azından 20 dakikada bir 20 saniye süreyle 20 metre uzağa bakarak gözlerini dinlendirmelerini öneriyoruz. Çoğunluk oyun ve eğlence amaçlı bilgisayar karşısında oturan çocukların da ebeveynleri tarafından uyarılarak 20 dakikada bir bilgisayar başından kalkmalarının, 10 dakika fiziksel aktivite yapmalarının sağlanmasını istiyor, öneriyoruz."