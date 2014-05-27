Google'dan 3 boyutlu tablet

Teknoloji devi Google’ın 3 boyutlu görüntü ve fotoğraf çekebilen bir tablet geliştirdiği iddia edildi.

Mashable sitesinin haberine göre, ilk olarak 4 bin adet prototip üretilecek. 7 inç ekran genişliği olacak tabletin arkasında çift kamera, kızılötesi derinlik sensörleri yer alacak. Cihazda, çeşitli nesnelerin 3 boyutlu görüntülerini elde edecek yazılım bulunacak.

Tablet, Google'ın her biri kendine özgü Android tabanlı 3D mobil cihazlar üretmeyi amaçlayan Project Tango programı kapsamında. Google, daha önce bu akıllı telefonlardan 200 adet üreterek geliştiricilere denemesi için dağıtmıştı.

Google, tablet iddialarını yanıtsız bırakırken, 3 boyutlu tabletin Haziran sonunda gerçekleşecek geliştiriciler konferansında tanıtılması bekleniyor.