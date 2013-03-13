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Cilvegözü saldırısında ikinci hedef konteyner kentiymiş

Zanlılar ifadelerinde Suriye'ye yapılan insani yardımları kesmek ve suçu muhaliflerin üzerine atmak için Cilvegözü’nü seçtiklerini söyledi

13 Mart 2013 09:56

Hatay'da Cilvegözü Sınır Kapısı’nda 11 Şubat’ta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, 14 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan patlamayla ilgili  tutuklanan 5 kişinin sorgularında, yeni bir eyleme hazırlandıkları ortaya çıktı. Emniyet yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Zanlılar yakalanmasaydı, bir sonraki hedeflerinin konteyner kenti olduklarını" söyledi.

Cilvegözü’ndeki saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4’ü Suriyeli 5 kişi tutuklandı.

Eldeki bilgilere göre, Suriyeli zanlılardan ikisi patlamanın yapıldığı bomba yüklü araçla Türkiye'ye geldi. Olayın ardından Suriye'ye kaçtığı tespit edilen diğer iki Suriyeli için sınır diğer tarafında operasyon düzenlendi.

Tutuklanan Türk zanlının yardım ve yataklık ettiği bir Suriyeli ise Esed'in kontrolündeki bölgeye kaçarak izini kaybettirdi.

Soruşturmanın perde arkasında MİT, emniyet, istihbarat ve terörle mücadele dairesinin koordineli çalışması yatıyor.

ntvmsnbc.com'de yer alan habere göre, saldıryı organize eden A.B. adlı Suriyelinin, patlayıcı yüklü aracı sınır kapısına getirdiği belirlendi. Takibe alınan A.B., 7 Mart'ta Türkiye'ye dönmeye çalışırken yakanlandı. Sorgusunda, bomba yapımında kendisine erkek kardeşi ve karısının yardım ettiğini itiraf etti.

Halep yakınlarında yaşayan karı-koca, Suriyeli muhaliflerden oluşan birlik tarafından yakalandı ve Türk güvenlik birimlerine teslim edildi.

Zanlılar ifadelerinde Suriye'ye yapılan insani yardımları kesmek ve suçu muhaliflerin üzerine atmak için Cilvegözü’nü seçtiklerini söyledi. Ayrıca, saldırı için 35 bin dolar aldıklarını da itiraf etti. Şüpheliler ayrıca, Kilis Öncüpınar'daki konteyner kente yönelik ikinci bir saldırı hazırlığı yaptıklarını da söyledi.

 

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