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İşte Cilvegözü patlaması kameralara böyle yansıdı

Yeni görüntülerde patlayan araç görülebilirken, 3 kişinin aracı terk ettiği görülüyor.

12 Şubat 2013 21:23

Hatay  Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı patlamanın görüntüleri yayımlandı. Yeni görüntülerde patlama anı görülebiliyor.

Görüntülerde, Suriye tarafından gelen açık renkli bir aracın 14.14'te ara bölgeye park ettiği ve araçtan 3 kişinin çıktığı görülüyor. İnenlerden 2'si Suriye tarafına geri dönerken diğer kişi gözden kayboluyor.

Güvenlik kontrolünden geçmeden park halinde kalan araç 14.37'de patlıyor.

Patlama neticesinde araçtan geriye bir şey kalmazken, etraftan geçen bazı araçların da alev topuna döndüğü ve uzak noktalara savrulduğu görüntülere yansıyor.

Patlamanın etkisiyle Suriye tarafına bakan güvenlik kameraları çalışmaz hale geliyor. Türkiye tarafındaki kamerada ise patlamayla birlikte sınır kapısındakibariyerlerin parçalandığı, çevredeki vatandaşların kaçıştığı, araçların alev topuna döndüğü görülüyor.

 

Davutoğlu: Şiddetle kınıyoruz

 

Öte yandan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ndan da patlamayla ilgili bir açıklama geldi.

Patlamanın terör saldırısı olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Saldırı nereden gelirse gelsin şiddetle kanıyoruz. Ardında kimlerin olduğuna dair araştırma sürüyor" diye konuştu.

 

 

İşte sadece Türkiye tarafının kamerasından patlama anı:

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