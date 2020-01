Cilvegözü Sınır Kapısı'nda patlama meydana geldi

Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı’ndaki personel lojmanlarının yakınında Suriye plakalı bomba yüklü bir araçta patlama oldu. Patlamada önce 8 kişinin öldüğü onlarca kişinin yaralandığı bilgisi geldi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan bazılarının hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 12'ye yükselirken, 32 kayıtlı yaralı olduğu bildirildi. Ölenlerden 7'sinin Suriye uyruklu olduğu, hastanede ölen 3 kişinin ise Türk olduğu açıklandı.

Patlama, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 2 bin 800 metrelik tampon bölgenin Suriye tarafında saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Patlamada hayatını kaybedenleriden 7'inin Suriye uyruklu, 5'nin ise Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

Sınır Kapısı'nın yaklaşık 40 metre ilerisinde Türkiye sınırları içinde Suriye'ye yardım için gönderilen araçların bekletildiği alanda park halindeki Suriye plakalı olduğu tahmin edilen otomobilin olduğu yerde patlamayla birlikte çevresindeki araçlarda da yangın meydana geldi.tabileceği belirtildi.

Suriyeli plakalı bomba yüklü aracın sınırı geçişinin hemen ardından patlatıldığı iddiası Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi tarafından da doğrulandı. Bombanın içeriği ise henüz tespit edilemedi.

Reyhanlı Devlet Hastanesi yetkililerinin bildirdiğine göre, 12 kişi öldü, 30'un üzerinde yaralı var. Yaralıların hem Türk hem Suriye uyruklu olduğu öğrenildi. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin olduğu bildiriliyor.Yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

'Patlamayı yaşayanlar anlattı'

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki patlamada hafif yaralanan görgü tanığı, sınır kapısında bekledikleri sırada bir araçta patlama meydana geldiğini söyledi. Patlamada hafif yaralanan ve Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi olan Yusuf Yalçınkaya, akrabalarını uğurlamak için sınır kapısında bekledikleri sırada patlama meydana geldiğini anlattı.

Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü gördüğünü ifade eden Yalçınkaya, ''Akrabalarımızı geçirmek için sınır kapısında beklediğimiz sırada bir araçta aniden patlama oldu. Büyük bir gürültü duyduk. Patlamanın ardından olay yerinde çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu gördüm, bir anda ne olduğunu anlayamadık'' diye konuştu.

Cilvegözü Gümrük Müdürü Bünyamin Kuğular NTV canlı yayında olayı şöyle anlattı: Suriye tarafındaki Gümrük Muhafaza görevlilerinin çıkış noktasına 2 metre mesafede bir Suriye aracında patlama oldu. Şuan için 8 ölü 28 yaralı bilgisini aldık. 2 bin 800 metrelik tampon bölgemiz var. Türkiye’nin sınırında kapıdan sonraki 2 bin 800 metrelik mesafedeki -2 bin 500’ü Türkiye’ye ait- bir bölge var. Oranın Türkiye’nin sınırının bittiği noktada gerçekleşti patlama"

Üç Bakan bölgeye gidiyor

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı bu akşam saatlerinde Hatay'a gidecek.

'Hain saldırı'

NTV’nin canlı yayınına katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, ilk bilgilere göre olayın bir saldırı olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, “Öncelikle ölenler için Allah’tan rahmet diliyoruz. Son derece hain ve kötü bir saldırı. Toplanan ilk bilgilere göre, olay bir saldırı gibi görünüyor” dedi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir an evvel bu bölgedeki bu tansiyonun düşürülmesi, halkın istediği istikamette bir rejim kurulması gerekiyor. Bu olayın onlarcası her gün Suriye’de tekrarlanıyor. Suriye’nin iç meselesi olmaktan çıktı, artık bizi de etkiliyor. Daha önce de bombalar düştü, uçağımız düşürüldü. Bunun bir an evvel bitmesini temenni ediyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi serinkanlılığını koruyarak süreci karşılayacaktır. Bu olayın aslı, çok kısa bir süre içinde Türk yetkililer tarafından ortaya çıkartılacaktır.”

'Bence intihar saldırsı'

NTV’ye konuşan CHP Hatay Milletvekili Hasan Akgöl de sınır kapısının sadece yardım araçlarına değil, herkese açık bir kapı olduğunu söyledi.

CHP’li Akgöl, olay yerinde inceleme yaptığını belirterek, “Olay Türk sınır kapısının girişinde oldu. Gördüğümüz manzara, hoş bir manzara değildi. Ölü sayısının 13-14'e çıkacağını düşünüyorum. 25-30 araç hasar gördü” dedi.

Hasan Akgöl, "Olaya vahşet diye bakıyorum. Kim tarafından, nasıl yapılırsa yapılsın bir insanlık ayıbı olarak bakıyorum" diye konuştu.

Olayın bir intihar saldırısı olduğunu düşündüğünü ifade eden Akgöl, şöyle konuştu: “Ben intihar saldırısı olduğunu tahmin ediyorum. Tüp aracı olsa çevrede tüp parçaları olurdu. Havan topu olsaydı, olay yerinde çukur meydana gelirdi. Provokasyon olduğunu düşünüyorum. Olay kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu ortaya çıkacak.”