Cilvegözü patlamasıyla ilgili 8 kişi gözaltında

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki patlamayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda meydana gelen patlamayla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Türk ve Suriyeli zanlıların da olduğu 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 8 zanlının arasında, olaydan önce, patlamanın meydana geldiği araçtan inenlerin de bulunduğu öğrenildi.

'Zanlılar Suriye istihbaratı ile bağlantıda'

İçişleri Bakanı Muammer Güler, sınır kapısındaki patlama ile ilgili olarak 4'ü Suriye uyruklu 5 kişinin mahkemeye sevk edildiğini, zanlıların Suriye istihbaratı ve ordusu ile bağlantıları bulunduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Zanlıların Adana'ya gönderildiği, olayla ilgili 1 kişinin daha arandığı kaydedildi.

11 Şubat'ta meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı.



