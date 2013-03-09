Cilvegözü saldırısını düzenleyen Suriye İstihbarat Örgütü üyesi mi?

Cilvegözü Sınır Kapısı’nda 11 Şubat’ta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, 14 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan patlamanın Suriye İstihbarat Örgütü El Muhaberat tarafından gerçekleştirildiği yönündeki bulgular güçlendi.

Hatay'da Cilvegözü Sınır Kapısı’nda bombalı araçla düzenlenen 14 kişinin öldüğü saldırıda, aracı getiren şüphelilerin görüntüsü ve açık kimliği yetkili makamlarca tespit edildi.

Adli makamlar, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini saniye saniye tarayarak, bombalı aracı sınır kapısına getirip, patlamaya kadar bekleyen, daha sonra da kaçan 3 kişiyle ilgili çarpıcı bulguları günışığına çıkardı.

Milliyet gazetesi, bombalı aracı getirdikten sonra sahte pasaportla Türkiye tarafına geçen ve ismi adli makamlarca tespit edilen Suriyeli şüphelinin görüntüsüne ulaştı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cilvegözü Sınır Kapısı’ndaki bombalı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı bulgulara ulaşıldı.



El Muhaberat kuşkusu



Olayın ardından gümrük kapısındaki kamera görüntülerini saniye saniye inceleyen adli makamlar, bombalı aracı sınır kapısına getirdikten sonra Türkiye’ye kaçan kişinin görüntüsünü belirledi.

Milliyet’in elde ettiği fotoğrafta, söz konusu şahıs bombalı aracın bırakıldığı yerin 10 metre ilerisindeki Gümrük Kapısı’na girmek üzereyken görülüyor. Açık kimliği tespit edilen şahsın, sahte pasaportla Türkiye’ye giriş yaparak kayıplara karıştığı ve daha sonra Yayladağı’ndan yeniden Suriye’ye geçtiği belirtiliyor.

Alınan bilgiye göre, adli makamlar, kesin bir açıklama yapmamakla birlikte, bu kişinin Suriye İstihbarat Örgütü El Muhaberat’a bağlı çalıştığı yönünde önemli bulgulara ulaştı.



Beyaz araçla kaçtılar



Bu kişiyle birlikte bombalı aracı sınır kapısına getiren biri kadın iki erkeğin de Suriye tarafına doğru kaçtığı belirlenmişti.

Milliyet’in elde ettiği görüntüde, bu iki kişinin Suriye’ye kaçtığı beyaz araç yer alıyor.

Kimliklerin net olarak tespitinden sonra şahısların yakalanması çalışmalarına başlanacağı, bu kişilerin nerede olduğunun saptanmasına çalışılacağı ve iade yollarının aranacağı bildirildi.



Çıkış yapmış



İçişleri Bakanı Muammer Güler, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Tespit ettiğimiz şahıs hemen olaydan sonra Yayladağı’ndan çıkış yapmış. Birçok ihtimal var. O ihtimallerin hangisi ağırlıklıdır onu değerlendiriyoruz. O konjonktürde birçok kişi, grup olabilir. Değişik amaçları olan, değişik kesimler var. Herkes kendince bir amaç peşinde” demişti.

Güler, bombalı araçla ilgili olarak, “Araç, saat 14.14’te Suriye tarafından park yerine geliyor. 14.37’de havaya uçuruluyor. Araç 23 dakika bekledikten sonra patlatılıyor. Aracı havaya uçurana kadar saldırganların aracın içinde beklediği görülüyor” açıklamasını yapmıştı.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da “Araçta 3 kişi var. Bunlar aracı bırakıp gidiyorlar. Yaklaşık 20 dakika sonra da araç, bomba yüklüymüş, patlatılıyor” demişti.