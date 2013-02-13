Cilvegözü'ndeki patlamayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan Cilvegözü Sınır Kapsı'nda gerçekleşen patlamanın ardından, Tamer A adlı bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alındığı belirtilen kişinin, patlayan araçtan indikten sonra Türkiye tarafına kaçan kişiyi aracına aldığı ileri sürülen Tamer A'nın şüpheliyi sınır kapısından aldıktan sonra yaklaşık 35 kilometre götürdüğü, Hatay Merkeze 15 kilometre mesafede bıraktığı belirlendi. Tamer A.’nın, ilk ifadesinde, “Ben o şahsı tanımam. Kim olduğunu da bilmiyorum” dediği öğrenildi.

'TIR kuyruğu 10 KM'yi buldu'

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda meydana gelen patlamanın ardından, sınır kapısında giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle Suriye'ye insani yardım taşıyan tırların uzun kuyruklar oluşturduğu bildirildi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Şanverdi, sınır kapısındaki olayın nakliye sektörünü de kötü etkilediğini söyledi.

Patlamanın ardından sınır kapısından insani yardım taşıyan tırlar da dahil hiçbir aracın giriş çıkışına izin verilmediğini hatırlatan Şanverdi, şu bilgileri verdi:

“Cilvegözü Sınır Kapısı uzun zaman önce tırların giriş çıkışına kapatılmıştı. Bu olayın ardından sektörümüz büyük darbe almıştı. Ancak, son zamanlarda Türk tırları sadece tampon bölgeye kadar insani yardım taşımaya başlamıştı. Tampon bölgeden de Suriye araçları bu yardımları alıyordu. Bu olay sektörümüzü biraz olsun rahatlatmıştı. Ancak önceki gün yaşanan patlama olayının ardından tırlar da dahil hiçbir aracın geçişine izin verilmiyor. Giriş çıkışlara izin verilmeyen kapının önünde tır kuyruğu 10 kilometreyi buldu.”

Şanverdi, bir an önce incelemelerin bitmesini ve kapının ulaşıma açılmasını beklediklerini kaydetti.

