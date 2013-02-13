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Cilvegözü'ndeki patlamayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın Cilvegözü sınır kapısındaki patlamanın ardından bir kişinin gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin, bombacılardan birini aracıyla Türkiye'ye soktuğu öne sürüldü

13 Şubat 2013 13:59

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan Cilvegözü Sınır Kapsı'nda gerçekleşen patlamanın ardından, Tamer A adlı bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alındığı belirtilen kişinin, patlayan araçtan indikten sonra Türkiye tarafına kaçan kişiyi aracına aldığı ileri sürülen Tamer A'nın şüpheliyi sınır kapısından aldıktan sonra yaklaşık 35 kilometre götürdüğü, Hatay Merkeze 15 kilometre mesafede bıraktığı belirlendi. Tamer A.’nın, ilk ifadesinde, “Ben o şahsı tanımam. Kim olduğunu da bilmiyorum” dediği öğrenildi.

 

'TIR kuyruğu 10 KM'yi buldu'

 

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır  Kapısı'nda meydana gelen patlamanın ardından, sınır kapısında giriş çıkışlara  izin verilmemesi nedeniyle Suriye'ye insani yardım taşıyan tırların uzun  kuyruklar oluşturduğu bildirildi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit  Şanverdi, sınır kapısındaki olayın nakliye  sektörünü de kötü etkilediğini söyledi.

Patlamanın ardından sınır kapısından insani yardım taşıyan tırlar da  dahil hiçbir aracın giriş çıkışına izin verilmediğini hatırlatan Şanverdi, şu  bilgileri verdi:
“Cilvegözü Sınır Kapısı uzun zaman önce tırların giriş çıkışına  kapatılmıştı. Bu olayın ardından sektörümüz büyük darbe almıştı. Ancak, son  zamanlarda Türk tırları sadece tampon bölgeye kadar insani yardım taşımaya  başlamıştı. Tampon bölgeden de Suriye araçları bu yardımları alıyordu. Bu olay  sektörümüzü biraz olsun rahatlatmıştı. Ancak önceki gün yaşanan patlama olayının  ardından tırlar da dahil hiçbir aracın geçişine izin verilmiyor. Giriş çıkışlara  izin verilmeyen kapının önünde tır kuyruğu 10 kilometreyi buldu.”

Şanverdi, bir an önce incelemelerin bitmesini ve kapının ulaşıma  açılmasını beklediklerini kaydetti.
        

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