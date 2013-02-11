T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Cilvegözü'ndeki patlamanın Suriye plakalı panelvan minibüste meydana geldi'

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda meydana patlamayla iligili olarak Bülent Arınç, 'Olayın siyasi amaçlı olup olmadığı da araştırılıyor' dedi

11 Şubat 2013 21:35

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Sözcüsü Bülent Arınç, Cilvegözü'ndeki patlamanın Suriye plakalı panelvan minibüste meydana geldiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki patlamanın Suriye plakalı panelvan minibüste meydana geldiğini belirterek, patlayıcının cinsinin henüz tespit edilemediğini bildirdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Başbakanlık yeni binada gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık 7 saat sürdü. Bülent Arınç toplantı sonrası açıklama yaptı.

İşte Arınç'ın konuşmasının satırbaşları:

- Patlamada, 3'ü Türk, 12 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

- Panelvan minibüs Suriye 'den geldi.

- Hatay ’daki patlamaya neden olan araç Suriye’den geldi.

- Şu ana kadar patlayıcının cinsi tespit edilemedi.

- Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Siyasi boyutu var mıdır yok mudur? Bireysel midir? Örgüt işi var mıdır? Özenli bir çalışma yapılıyor. Bütün ihtimallerin değerlendiriliyor. En geç yarın ortaya çıkacak bulgularla gerekli açıklama yapılacaktır.

- Sorumluluk gerektiren bir konuyla karşı karşıyayız. CHP ’li milletvekilinin aceleci davranarak yorumda bulunmasını kınıyorum.

- Merkel 25 Şubat’ta Türkiye’yi ziyaret edecek. 26 Şubat’ta benden azınlıklarla ilgili görüşmek üzere bir randevu istediler. Almanya’nın Türkiye’ye karşı tavrında önemli gelişmeler olacağını düşünüyorum.

- Sayın Başbakanımızın Avrupa Birliği’ne yönelik açıklamalarının önemli olduğunu ve AB’nin Türkiye’ye bakışını etkileyeceğini düşünüyorum. Sayın Merkel’in ziyaretinde bu konudaki önemli açıklamalarını bekliyoruz.

ETİKETLER

bülent arınçhükümet sözcüsüsuriyecilvegözü

İlgili Haberler

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda patlama meydana geldi

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde Cilvegözü sınır kapısında saat 15.00 sıralarında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada ölü sayısının 12'a yükseldiği kişi yaşamını yitirirken, 32 kayıtlı yaralı olduğu öğrenildi.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24