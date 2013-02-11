'Cilvegözü'ndeki patlamanın Suriye plakalı panelvan minibüste meydana geldi'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Sözcüsü Bülent Arınç, Cilvegözü'ndeki patlamanın Suriye plakalı panelvan minibüste meydana geldiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki patlamanın Suriye plakalı panelvan minibüste meydana geldiğini belirterek, patlayıcının cinsinin henüz tespit edilemediğini bildirdi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Başbakanlık yeni binada gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı yaklaşık 7 saat sürdü. Bülent Arınç toplantı sonrası açıklama yaptı.

İşte Arınç'ın konuşmasının satırbaşları:

- Patlamada, 3'ü Türk, 12 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

- Panelvan minibüs Suriye 'den geldi.

- Hatay ’daki patlamaya neden olan araç Suriye’den geldi.

- Şu ana kadar patlayıcının cinsi tespit edilemedi.

- Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Siyasi boyutu var mıdır yok mudur? Bireysel midir? Örgüt işi var mıdır? Özenli bir çalışma yapılıyor. Bütün ihtimallerin değerlendiriliyor. En geç yarın ortaya çıkacak bulgularla gerekli açıklama yapılacaktır.

- Sorumluluk gerektiren bir konuyla karşı karşıyayız. CHP ’li milletvekilinin aceleci davranarak yorumda bulunmasını kınıyorum.

- Merkel 25 Şubat’ta Türkiye’yi ziyaret edecek. 26 Şubat’ta benden azınlıklarla ilgili görüşmek üzere bir randevu istediler. Almanya’nın Türkiye’ye karşı tavrında önemli gelişmeler olacağını düşünüyorum.

- Sayın Başbakanımızın Avrupa Birliği’ne yönelik açıklamalarının önemli olduğunu ve AB’nin Türkiye’ye bakışını etkileyeceğini düşünüyorum. Sayın Merkel’in ziyaretinde bu konudaki önemli açıklamalarını bekliyoruz.