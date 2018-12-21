T24 LogoT24 Logo
Medya

Çiğdem Toker: Ne kahramanım ne cesaret timsali

"Gazetecilik evrensel standartlar gereği eleştireldir; bunu muhaliflik diye tanımlamak üç dört yıllık bir adet, buna itirazım var"

21 Aralık 2018 15:48

Kamu ihalelerindeki yolsuzluklarla ilgili kaleme aldığı köşe yazıları nedeniyle yargılanan gazeteci Çiğdem Toker, gazeteciliğin evrensel standartlar gereği eleştirel olduğunu hatırlatarak, “Bunu muhaliflik diye tanımlamak üç dört yıllık bir adet. Benim buna itirazım var” dedi.

Euronews’ten Tuluhan Tekelioğlu’na verdiği söyleşide, ’gazeteciliğin bir kutsallığı olmadığını ama halkın haber alma hakkı adına yönetenlere soru sorduğu için kesinlikle bir kamusal sorumluluğu bulunduğunu’ vurgulayan Toker, “En iyi bildiğim işi yapıyorum, ne kahramanım ne bi cesaret timsaliyim” yorumunda bulundu.

"Kamu ihalelerine taraf olan şirketler, davalarla okunulmazlık kazanmak istiyor"

Sedat Simavi gazetecilik ödülünü ikinci kez alan Toker, şunları söyledi:

“Ödüle değer görülen yazılarımın konusu kamu ihaleleriyle ilgili. Benden yaklaşık 500 bin Euro (3 milyon TL) istenen davalar da yine ihalelerle ilgilli. Aslında bana dava açılan konularla ilgili ödül aldım; tersinden söyleyelim, ödül aldığım konularla ilgili tazminat isteniyor benden.

“Benim anladığım kadarıyla, kamu ihalelerine taraf olan şirketler bu tür yüksek tazminat davalarını benim şahsımda açarak hem bir dokunulmazlık kazanmak istiyor hem de bütün gazeteciler üzerinde bir gözdağı saiki güdüyor.”

*Tuluhan Tekelioğlu'nun euronews Türkçe için Çiğdem Toker'le yaptığı söyleşinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

ETİKETLER

çiğdem tokergazetecisedat simaviödülgazetecilikmuhalifkahramancesaret timsali

İlgili Haberler

Çiğdem Toker: 'Beton' operasyonunda ikinci perde

"Görevlerin büyüğü bağımsız Merkez Bankası'na düşüyor"

Gazeteci Çiğdem Toker hakkındaki 1.5 milyonluk tazminat davası reddedildi

"Rusya'ya domatesler de Bayburt'tan" başlıklı yazısı nedeniyle Çiğdem Toker hakkında tazminat davası açılmıştı

Çiğdem Toker'e açılan 1,5 milyon liralık tazminat davası ertelendi

Toker'in, "Tasarruf arıyorsanız metro ihalelerine bakın" başlıklı yazısı dava konusu oldu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24