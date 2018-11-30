Çiğdem Toker: 'Beton' operasyonunda ikinci perde

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, ekonomi yönetiminin konut sektörünü kurtarma amaçlı operasyonunun ardından İktisatçı yazar Uğur Gürses'in, sosyal medya hesabından "Merkez Bankası bunu yaparsa, devalüasyon-enflasyon döngüsüne yeni basamak değil, asansör'kurmuş olur" diyerek, bir yazı kale aldığını belirtti. Bunların yanı sıra Toker, en büyük görevin bağımsız Merkez Bankası'na düştüğünü, riskliyken risksiz hale getirilen bir kağıdı teminat olarak kabul etmek gibi kritik bir görevi kabul etmenin Merkez Bankası açısından sorumluluğunu işaret etti.

Toker, Gürses'in, "Bir ucu Merkez Bankası'nın banknot matbaasına, diğeri batık inşaatçılara uzanan'' bir mekanizma olarak tarif ettiği operasyon için, "Merkez Bankası batık inşaatlara ve onlara para aktarmış olacak. Bu ne getirir? Betonu millete mal etmeyi” değerlendirmesinde bulunduğunu aktardı. Öte yandan Toker, operasyonunun konut sektörüyle sınırlı olmadığını, 3. köprü, 3. havalimanı, Osmangazi Köprüsü gibi döviz sözleşmeli garantili projelerin kredilerinin Merkez Bankası'nca teminat olarak kabul edilmesinin hedeflendiğini savundu.

"İkinci perde 7 Aralık'ta"

Piyasadaki nakit sıkışıklığına çözüm diye tasarlanmış bu planlardan konut sektörüne dair planda ikinci perde açıldığını aktaran Toker, "Türkiye Kalkınma Bankası Varlık Finansman Fonu'nun ilk VDMK ihracını 7 Aralık'ta yapacağını ve bankalara bu doğrultuda bilgi gittiğini öğrendik" dedi.

"Merkez' ne yapacak"

En büyük görevin bağımsız Merkez Bankası'na düştüğünü aktaran Çiğdem Toker, "Riskliyken risksiz hale getirilen bir kağıdı teminat olarak kabul etmek gibi kritik bir görevi kabul etmenin Merkez Bankası açısından sorumluluğu büyük.

Zira bu görev sadece bugün değil, gelecek nesilleri kapsayacak ölçekte bir ekonomik bozulmanın tetikleyicisi olabilir. Edindiğimiz bilgiye göre Merkez Bankası da bu kritik durumu enine boyuna değerlendirmeye başlamış bile" diye yazdı.

Çiğdem Toker'in "Beton' operasyonunda ikinci perde" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz