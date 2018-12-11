Çiğdem Toker'e açılan 1,5 milyon liralık tazminat davası ertelendi

Bayburt Gruba bağlı Şenbay Madencilik A.Ş.'nin, “Tasarruf arıyorsanız metro ihalelerine bakın" yazısı nedeniyle Cumhuriyet gazetesindeki yönetim değişikliğinin ardından Sözcü'ye geçen gazeteci Çiğdem Toker hakkında açtığı ikinci 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası hâkimin izinli olması gerekçesiyle ertelendi.

Toker'e "Rusya'ya domatesler de Bayburt'tan" başlıklı yazısı nedeniyle Bayburt Grubu tarafından daha önce de 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası açılmış; 5 gün önce Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında mahkeme davayı reddetmişti.

TIKLAYIN - Gazeteci Çiğdem Toker hakkındaki 1.5 milyonluk tazminat davası reddedildi