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Çiğdem Toker'e açılan 1,5 milyon liralık tazminat davası ertelendi

Toker'in, "Tasarruf arıyorsanız metro ihalelerine bakın" başlıklı yazısı dava konusu oldu

11 Aralık 2018 14:03

Bayburt Gruba bağlı Şenbay Madencilik A.Ş.'nin, “Tasarruf arıyorsanız metro ihalelerine bakın" yazısı nedeniyle  Cumhuriyet gazetesindeki yönetim değişikliğinin ardından Sözcü'ye geçen gazeteci Çiğdem Toker hakkında açtığı ikinci 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası hâkimin izinli olması gerekçesiyle ertelendi.

Toker'e "Rusya'ya domatesler de Bayburt'tan" başlıklı yazısı nedeniyle  Bayburt Grubu tarafından daha önce de 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası açılmış; 5 gün önce Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında mahkeme davayı reddetmişti.

TIKLAYIN - Gazeteci Çiğdem Toker hakkındaki 1.5 milyonluk tazminat davası reddedildi

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Tasarruf arıyorsanız metro ihalelerine bakınBayburt GrubaŞenbay MadencilikÇiğdem Toker
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