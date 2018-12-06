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Medya

Gazeteci Çiğdem Toker hakkındaki 1.5 milyonluk tazminat davası reddedildi

"Rusya'ya domatesler de Bayburt'tan" başlıklı yazısı nedeniyle Çiğdem Toker hakkında tazminat davası açılmıştı

06 Aralık 2018 14:02

Bayburt Grubun "Rusya'ya domatesler de Bayburt'tan" başlıklı yazısı nedeniyle  Cumhuriyet gazetesindeki yönetim değişikliğinin ardından Sözcü'ye geçen gazeteci Çiğdem Toker hakkında, açtığı 1,5 milyon TL'lik manevi tazminat davası mahkeme tarafından reddedildi.  

Toker'in Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı "Rusya'ya domatesler de Bayburt'tan" başlıklı yazısı nedeniyle, Bayburt Grubu bünyesindeki Agrobay Seracılık A.Ş. Çiğdem Toker'e, 1,5 milyon TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. 

Bugün Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında; mahkeme davayı reddetti. 

 

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