Gazeteci Çiğdem Toker hakkındaki 1.5 milyonluk tazminat davası reddedildi

Bayburt Grubun "Rusya'ya domatesler de Bayburt'tan" başlıklı yazısı nedeniyle Cumhuriyet gazetesindeki yönetim değişikliğinin ardından Sözcü'ye geçen gazeteci Çiğdem Toker hakkında, açtığı 1,5 milyon TL'lik manevi tazminat davası mahkeme tarafından reddedildi.

Toker'in Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı "Rusya'ya domatesler de Bayburt'tan" başlıklı yazısı nedeniyle, Bayburt Grubu bünyesindeki Agrobay Seracılık A.Ş. Çiğdem Toker'e, 1,5 milyon TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

Bugün Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında; mahkeme davayı reddetti.