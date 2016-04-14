CHP'nin Karaman raporu: 3 adreste 10 çocuk istismar edildi!

Karaman'da Ensar Vakfı'nın evlerinde patlak veren tecavüz skandalına dair Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir rapor hazırladı. CHP'nin Karaman raporuna göre; çocuklar Ensar Vakfı ve KAİMDER yurtları ile Muharrem B.’nin ‘öğrenci yetiştirme’ adı altında açtığı evde istismara uğradı. Raporda, Ensar'da en az 3 çocuğun istismar edildiği belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü "İlimizde Ensar ve KAİMDER'e ait yurt yoktur" derken, çocukların okuduğu İmam Hatip Okulu Müdürü ise "Öğrencilerimiz bu evlerde yatılı olarak kalırlardı" dedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise savcılığa gönderdiği yazıda, "Karaman'da KAİMDER ve Ensar'a ait hiçbir kayıtlı yurt bulunmadığı" bilgisini verdi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, CHP'nin dava dosyasını inceleyerek hazırladığı Karaman raporuna göre 10 çocuktan 6'sı kesin olarak, 3'ü yüksek ihtimalle tecavüze uğradı, 1 çocuk ise istismara maruz kaldı. Çocukların, 2012-2015 arasında Ensar Vakfı, Karaman İmam Hatip Mezunları Derneği (KAİMDER) yurdu ve Muharrem B.’nin “öğrenci yetiştirme” adı altında açtığı özel evde tecavüze ve istismara uğradığı anlaşıldı. Ensar’da en az üç çocuğun istismar edildiği, bazı çocukların üç adreste birden aynı akıbeti yaşadığı belirtildi.

İlgili raporda “Çocukların hepsi ifadelerine nasıl cinsel istismara uğradıklarını anlattı. Hepsinde benzer bir durum söz konusudur. Çocukların hepsi suç mahalli olan evlerde gözetmen öğretmenleri olan sanıkla birlikte kaldıklarını, sanığın geceleri kendilerini yanına çağırdığını ve kendilerine fiili livatada bulunduğunu, livatanın her çocukta birden fazla kez teşekkül ettiğini, Muharrem B.’nin hoca olarak üstün pozisyonunu kullanarak yahut alenen fiziksel zorlama ile bu fiilleri gerçekleştirdiğini söyledi" dendi.

Tecavüz ve istismara uğrayan çocuklar hakkında, raporda şu bilgilere verildi:

1'inci çocuk: 2002 doğumlu. KAİMDER’de istismar ve tecavüze uğradı. Adli Tıp raporunda, “Tecavüze ilişkin somut bulgular tespit edilememiş olmakla birlikte olayın üstünden zaman geçmesi, çocukların gelişim çağında olması gibi nedenlerle bulguların azalmış olabileceği, bu nedenle tahkikatın derinleştirilmesi gerektiği" vurgulandı. Velisi, “Olayı soruşturma üzerine emniyette öğrendim. Davacı ve şikayetçiyim” dedi.

2’nci çocuk: 2002 doğumlu. Altıncı sınıfta Ensar'ın, yedinci ve sekizinci sınıfta KAİMDER evinde kaldı. İlk kez Ensar’da istismara uğradı. İstismar KAİMDER’de sürdü. Fiili livataya maruz kaldı. Velisi, “Olayı soruşturma üzerine emniyette öğrendim. Oğlumu Ensar’dan alıp KAİMDER’e vermiştik. Davacı ve şikayetçiyim” dedi.

3’üncü çocuk: 2002 doğumlu. Altıncı sınıfta Ensar’da, yedinci ve sekizinci sınıfta KAİMDER’de kaldı. İlkin Ensar’da istismara uğradı. İstismar KAİMDER’de sürdü. Fiili livataya maruz kaldı. Velisi, “Olayı soruşturma üzerine öğrendim. Davacı ve şikayetçiyim” dedi.

4’üncü çocuk: 2002 doğumlu. Raporunda, çocuğun fiili livataya maruz kaldığı ispatlandı. Velisi, “Çocuk ısrarla yurda gitmek istemeyince olayı öğrendik. Davacı ve şikayetçiyim” dedi.

5’inci çocuk: 2002 doğumlu. Altı, yedinci ve sekizinci sınıfta KAİMDER’de kaldı. İstismara uğradı. Fiili livataya maruz kaldı.

6'ncı çocuk: 2002 doğumlu. Beş ve altıncı sınıfta 2012-2014 arasında Ensar'da kaldı, 2015’te KAİMDER’e, aynı yıl Muharrem B. ile özel eve geçti. Üç evde de istismara uğradı. Raporunda, “Fiili livataya maruz kaldığı" belirtildi. Velisi, “2012’de oğlum Ensar’a kalırdı. Sanığı buradan tanırım. Sonra Sanık Ensar’dan KAİMDER’e geçti” dedi.

7’nci çocuk: 2002 doğumlu. 2012'de altıncı sınıfta iken ENSAR’da kaldı. 2013’te sekiz arkadaşıyla KAİMDER’e geçti. Sonra da Muharrem B.’nin açtığı eve yerleşti. Raporunda, “Tecavüze ilişkin somut bulgular tespit edilememiş olmakla birlikte olayın üstünden zaman geçmesi, çocukların gelişim çağında olması gibi nedenlerle bulguların azalmış olabileceği, bu nedenle tahkikatın derinleştirilmesi gerektiği” denildi. Velisi, “Oğlum 2012’de ENSAR’daydı. Sonra KAİMDER’e geçti” dedi.

8’inci çocuk: 2002 doğumlu. Fiili livataya maruz kaldı. Velisi, “Sanık, KAİMDER’den ayrılıp ev açtı. Çocukları da buraya aldırdı” dedi.

9’uncu çocuk: 2000 doğumlu. Raporunda, “Tecavüze ilişkin somut bulgular tespit edilememiş olmakla birlikte olayın üstünden zaman geçmesi, çocukların gelişim çağında olması gibi nedenlerle bulguların azalmış olabileceği, tahkikatın derinleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır” denildi.

10’uncu çocuk: 2003 doğumlu. Tecavüz bulgusu yok. Çocuk, “Sanığın evde kendisine ahlaka mugayır yayınlar izlettiğini ve eşi ile olan cinsel münasebetlerini uygunsuz bir dille kendilerine anlattığını” söyledi.

MEB 'Kayıtlı yurt yok' demiş

KAİMDER’in yetkilisi olan cami imamı, ifadesinde “Sanıkla Ensar'da öğretmenlik yaptığı esnada tanıştım. Ensar’dan ayrılacağını söyleyince ‘Gel bizimle çalış’ dedik. 2013 Eylül ayında işe başladı. 2015 Şubat ayında Karaman Ayrancı ilçesine tayini çıkınca evden ayrılmıştır. Taciz tecavüz gibi bir şikayet hiç duymadım” dedi.

İmam Hatip Okulu Müdür Yardımcısı Ü.M. ise “Öğrencilerimiz ENSAR ve KAİMDER’in evlerinde yatılı olarak kalırlardı. Ensar Yurdu ile B.A., KAİMDER ile B.T. ilgilenirdi. Bize gelen bir şikayet yoktur. Tecavüz olayları ile ilgili bilgim yoktur” dedi.

Bu ifadeye rağmen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, savcılığa gönderdiği yazıda, "Karaman'da KAİMDER ve Ensar'a ait hiçbir kayıtlı yurt bulunmadığı" yönünde rapor gönderdi.