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Turkcell Ensar Vakfı sponsorluğunu protesto eden bazı tweetlere erişimi engelletti!

100 tweet hakkında erişime engelleme kararı çıktı

07 Nisan 2016 15:28

Karaman'da M.B. adlı öğretmenin 10 çocuğa tecavüz etmesiyle gündeme gelen Ensar Vakfı’nın sponsoru olduğu için sosyal medyada yürütülen boykot kampanyasının hedefi haline gelen Turkcell’in avukatları, İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak kendisini eleştiren 100 Twitter mesajına ilişkin erişimin engellenmesi kararı aldırdı.

Mahkeme kararı Twitter kullanıcılarına tebliğ edilirken çok sayıda kullanıcı mahkeme kararının fotoğrafını paylaşarak tepki gösterdi.  

Turkcell, sosyal medyadaki boykot kampanyasının ardından açıklama yaparak, "Biz kuruluşu değil öğrencilerimizin eğitimini" demişti.

 

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği kararı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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