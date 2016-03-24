Turkcell'den 'Ensar Vakfı' açıklaması: Biz kuruluşu değil, öğrencilerimizin eğitimi destekliyoruz

Ensar Vakfı'nda 5 ay çalışan M.B. isimli öğretmenin çocuklara tecavüzle gündeme gelmesinden sonra vakfın sponsorlarından Turkcell yazılı bir açıklama yaptı. Yazılı açıklmada "biz herhangi bir vakfı, derneği veya sivil toplum kuruluşunu değil, öğrencilerimizin eğitimini destekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada "Son günlerde açığa çıkan olaylar, toplumumuzu olduğu gibi bizi de üzmüştür. Sorumluların gereken cezaları almaları bizim de en kuvvetli dileğimizdir" denildi.

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Türkiye’nin Turkcell’i olarak, bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızın eğitimini desteklemek amacıyla bugüne kadar çok sayıda projeye imza attık.

"Onbinlerce gencimize umut ışığı olan, geleceğe daha güvenle yürümelerini sağlayan Kardelenler, Van İçin Türkiye Kumbarası, Engelsiz Eğitim, Gönül Köprüsü gibi projeler, milyonlarca insanımızın da takdirini ve gönlünü kazanmıştır. Tüm bu projelerle 16 yıl boyunca kesintisiz olarak 100 binin üzerinde eğitim bursu sağladık.



"Saygıdeğer kamuoyumuzun bilmesini isteriz ki, doğrudan öğrencilerimize giden burslarla, biz herhangi bir vakfı, derneği veya sivil toplum kuruluşunu değil, öğrencilerimizin eğitimini destekliyoruz.



"Son günlerde açığa çıkan olaylar, toplumumuzu olduğu gibi bizi de üzmüştür. Sorumluların gereken cezaları almaları bizim de en kuvvetli dileğimizdir.



"Bununla birlikte, ülkemizin geleceğinin garantisi olan gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz.



"Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."