T24 LogoT24 Logo
Gündem

Turkcell'den 'Ensar Vakfı' açıklaması: Biz kuruluşu değil, öğrencilerimizin eğitimi destekliyoruz

"Sorumluların gereken cezaları almaları bizim de en kuvvetli dileğimizdir"

24 Mart 2016 21:18

Ensar Vakfı'nda 5 ay çalışan M.B. isimli öğretmenin çocuklara tecavüzle gündeme gelmesinden sonra vakfın sponsorlarından Turkcell yazılı bir açıklama yaptı. Yazılı açıklmada "biz herhangi bir vakfı, derneği veya sivil toplum kuruluşunu değil, öğrencilerimizin eğitimini destekliyoruz" ifadeleri yer aldı. 

Açıklamada "Son günlerde açığa çıkan olaylar, toplumumuzu olduğu gibi bizi de üzmüştür. Sorumluların gereken cezaları almaları bizim de en kuvvetli dileğimizdir" denildi.

Yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Türkiye’nin Turkcell’i olarak, bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızın eğitimini desteklemek amacıyla bugüne kadar çok sayıda projeye imza attık.

"Onbinlerce gencimize umut ışığı olan, geleceğe daha güvenle yürümelerini sağlayan Kardelenler, Van İçin Türkiye Kumbarası, Engelsiz Eğitim, Gönül Köprüsü gibi projeler, milyonlarca insanımızın da takdirini ve gönlünü kazanmıştır. Tüm bu projelerle 16 yıl boyunca kesintisiz olarak 100 binin üzerinde eğitim bursu sağladık.

"Saygıdeğer kamuoyumuzun bilmesini isteriz ki, doğrudan öğrencilerimize giden burslarla, biz herhangi bir vakfı, derneği veya sivil toplum kuruluşunu değil, öğrencilerimizin eğitimini destekliyoruz.

"Son günlerde açığa çıkan olaylar, toplumumuzu olduğu gibi bizi de üzmüştür. Sorumluların gereken cezaları almaları bizim de en kuvvetli dileğimizdir.

"Bununla birlikte, ülkemizin geleceğinin garantisi olan gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz.

"Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

ETİKETLER

turkcellensar vakfıtecavüzsponsor

İlgili Haberler

Karaman'da 10 çocuğa tecavüz ettiğini itiraf eden öğretmen: Porno izletmedim, belgesel gösterdim!

Ensar Vakfı ve KAİMDER yurtlarında yaşanan istismarların 3 yıl sürdüğü öğrenildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24