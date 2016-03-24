Karaman'da 10 çocuğa tecavüz ettiğini itiraf eden öğretmen: Porno izletmedim, belgesel gösterdim!

Karaman'da 10 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunmaktan 600 yıla yakın hapsi istenen öğretmen Muharrem B. ile ilgili iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianameye göre Ensar Vakfı ve KAİMDER’in yurtlarında yaşanan istismarlar 3 yıl sürmüş. Sınıf öğretmeni Muharrem B. ifadesinde başta ev özlemi çeken, gece korkan çocukların zaman zaman yanında yattığını söylese de sonra “İtiraf ediyorum” diyerek 10 yaşından beri erkeklere ilgi duyduğunu, çocuklarla ‘dayanamayıp ilişkiye girdiğini’, tedavi olmak istediğini anlattı. Çocuklara porno film izletmediğini, hayvan belgeseli gösterdiğini savundu

Karaman'da 10 çocuğun cinsel istismara uğramasına dair iddianame kabul edildi. İddianameye göre nöbetçi belletmen Muharrem B. (53), 2012-2013 ve 2014’te Ensar Vakfı’na ait yatılı evde 3, daha sonra geçtiği Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’nin (KAİMDER) pansiyonunda 7 olmak üzere 10 çocuğa cinsel istismarda bulundu. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, çocuklar, öğretmenin kendilerine odalarında cinsel istismarda bulunduğunu anlatırken; Adli Tıp Kurumu’nun raporu da bu anlatımı doğruladı.

‘İtiraf ediyorum’

Sınıf öğretmeni Muharrem B. ifadesinde başta ev özlemi çeken, gece korkan çocukların zaman zaman yanında yattığını söylese de sonra “İtiraf ediyorum” diyerek 10 yaşından beri erkeklere ilgi duyduğunu, çocuklarla ‘dayanamayıp ilişkiye girdiğini’, tedavi olmak istediğini anlattı. Çocuklara porno film izletmediğini, hayvan belgeseli gösterdiğini savundu. Öğretmenin eşi H.B. de KAİMDER’in evinde birlikte kaldıklarını, bir süre sonra eşinin kendisiyle cinsel ilişkiye girmediğini, bu nedenle 2014’ün son ayında ayrıldıklarını söyledi.

‘Gece odamıza geliyordu’

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre cinsel istismar, bu yıl ocak ayında bir çocuğun okula gitmek istememesi üzerine ortaya çıktı. Ailesinin ısrarla sorması üzerine çocuk, kaldığı Ensar Vakfı’na ait evde öğretmen Muharrem B.’nin tecavüzüne uğradığını anlattı. Bunun üzerine harekete geçen savcılık diğer mağdur çocukları tespit etti. Çocuklar, öğretmenin değişik tarihlerde gece odalarına gelerek kendilerine tecavüz ettiğini ve istismarda bulunduğu anlattı ve o tarihte, 6’ncı ve 7’nci sınıfta olduklarını ifade etti. 1 çocuğun da porno film izlettirilerek istismara uğradığı ifade edildi.

Vakıf da şikayetçi oldu

Ensar Vakfı “kamuoyu nezdinde zarar gördükleri” gerekçesiyle davaya müdahil olma talebinde bulundu. Vakfın avukatı tarafından mahkemeye verilen dilekçede, sanıktan şikâyetçi oldukları belirtildi. Dilekçede, suçların işleniş biçimi, mağdurların yaşları dikkate alınarak her suç için ‘öngörülen cezaların üst sınırından hüküm tesis edilmesi ve indirim uygulanmaması’ da istendi.

TBMM'de önce ret, sonra uzlaşma

Karaman'daki iddiaların araştırılması için MHP ve HDP’nin verdiği önergelerde oyçokluğu sağlandı. Fakat AKP'li Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın ‘reddedildiğini’ açıkladı. İkinci oylamada önerge AKP'lilerin takviye oylarıyla reddedildi. Daha sonra dört partinin grup başkanvekilleri bir araya geldi. Varılan mutabakat çerçevesinde ortak bir araştırma önergesi verileceği ve bugün görüşülerek araştırma komisyonu kurulacağı açıklandı.