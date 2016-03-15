T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karaman’da çocuk tecavüzü iddiası Twitter’da dünya gündeminde

#stopchildrapeinturkey etiketi sosyal medya ağında en çok paylaşılanlar arasında girdi

21 Mart 2016 23:57

Karaman’da Ensar Vakfı’nda 5 ay çalışan M.B. isimli öğretmenin onlarca öğrenciye tecavüz ettiği iddiası Twitter’da ‘Türkiye'de Çocuk Tecavüzünü Durdurun’ (#stopchildrapeinturkey) etiketiyle gündem oldu. M.B. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı', 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’ suçlamalarıyla 350 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

#stopchildrapeinturkey etiketiyle kampanya başlatan sosyal medya kullanıcıları dünya basınına ve kamuoyuna çocuk tecavüzlerini durdurma çağrısı yapmaya başladı. Hashtag, Twitter üzerindeki ‘Dünya Gündemi’ kısmında en çok konuşulanlar arasında 2. sırada yerini alırken, 'Türkiye Gündemi'nde ilk sırada yerini aldı.

Sosyal medyada paylaşılan tweetler şöyle:

 

 

Ne olmuştu?

 

10 öğrenciye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni 54 yaşındaki M. B. hakkında 350 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, medyaya yansıyanın aksine 45 çocuğun değil, 10 çocuğun istismara uğradığının kanaatine varıldığını belirtildi.

4 Mart'ta tutuklanan Muammer B. hakkında Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 14 sayfalık iddianamede, 'çocuğun cinsel istismarı', 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik' suçlamaları yer aldı.

Ensar Vakfı’nda 5 çalışan M.B. isimli öğretmenin tecavüz ettiği iddiaları Twitter’da gündem oldu.

ETİKETLER

çocuk istismarıstopchildrapeinturkeytürkiyekaramanensarvakfı

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Ne olmuştu?

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

10 öğrenciye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni 54 yaşındaki M. B. hakkında 350 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, medyaya yansıyanın aksine 45 çocuğun değil, 10 çocuğun istismara uğradığının kanaatine varıldığını belirtildi.

\r\n\r\n

4 Mart'ta tutuklanan Muammer B. hakkında Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 14 sayfalık iddianamede, 'çocuğun cinsel istismarı', 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik' suçlamaları yer aldı.

\r\n\r\n

Ensar Vakfı’nda 5 çalışan M.B. isimli öğretmenin tecavüz ettiği iddiaları Twitter’da gündem oldu.

\r\n","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-03-21T23:57:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/karamanda-cocuk-tecavuzu-iddiasi-twitterda-dunya-gundeminde,333017","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/karamanda-cocuk-tecavuzu-iddiasi-twitterda-dunya-gundeminde,333017"}]

İlgili Haberler

Ensar Vakfı'nın da adının geçtiği 'öğrencilere tecavüz' iddiasına yayın yasağı

Savcılığın açıklamasında, haberlerde yanlış ve yanıltıcı bilgiler kullanıldığı iddia edildi

Ahmet Hakan, Karaman'daki tecavüz skandalını yazdı: Ensar Vakfı'na neden vuruluyor; hani suçun şahsiliği?

Karaman'da bir öğretmen 8 öğrenciye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı

Ensar Vakfı: O öğretmen için 'saygın ve sevilen bir kişi' denmişti; kimsenin alnında 'tecavüzcü' yazmıyor!

"Karaman’daki olay nedeniyle biz de tecavüze uğradık"

AKP’li Öztürk: İnadına Ensar Vakfı’na destek olmaya devam edeceğiz

Ensar Vakfı, çok sayıda öğrenciye tecavüz iddialarıyla tekrar gündeme gelmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24