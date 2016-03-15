Karaman’da çocuk tecavüzü iddiası Twitter’da dünya gündeminde

Karaman’da Ensar Vakfı’nda 5 ay çalışan M.B. isimli öğretmenin onlarca öğrenciye tecavüz ettiği iddiası Twitter’da ‘Türkiye'de Çocuk Tecavüzünü Durdurun’ (#stopchildrapeinturkey) etiketiyle gündem oldu. M.B. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı', 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’ suçlamalarıyla 350 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

#stopchildrapeinturkey etiketiyle kampanya başlatan sosyal medya kullanıcıları dünya basınına ve kamuoyuna çocuk tecavüzlerini durdurma çağrısı yapmaya başladı. Hashtag, Twitter üzerindeki ‘Dünya Gündemi’ kısmında en çok konuşulanlar arasında 2. sırada yerini alırken, 'Türkiye Gündemi'nde ilk sırada yerini aldı.

Sosyal medyada paylaşılan tweetler şöyle:

#stopchildrapeinturkey Tweetleri

Ne olmuştu?

10 öğrenciye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan sınıf öğretmeni 54 yaşındaki M. B. hakkında 350 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, medyaya yansıyanın aksine 45 çocuğun değil, 10 çocuğun istismara uğradığının kanaatine varıldığını belirtildi.

4 Mart'ta tutuklanan Muammer B. hakkında Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan 14 sayfalık iddianamede, 'çocuğun cinsel istismarı', 'hürriyetten yoksun bırakma' ve 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik' suçlamaları yer aldı.

Ensar Vakfı’nda 5 çalışan M.B. isimli öğretmenin tecavüz ettiği iddiaları Twitter’da gündem oldu.