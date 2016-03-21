AKP’li Öztürk: İnadına Ensar Vakfı’na destek olmaya devam edeceğiz

Karaman’daki çok sayıda öğrenciye tecavüz iddiasıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’na AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk’ten destek geldi. Öztürk, "Biz inadına Ensar Vakfı'na destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sputnik’in haberine göre, Karaman’dan çok sayıda öğrenciye tecavüz iddiasıyla Türkiye'yi ayağa kaldıran Ensar Vakfı'nın Muğla'nın Marmaris ilçesindeki faaliyetlerinin önlenmesi için imza kampanyası başlatıldı. Kentteki sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin başlattığı imza kampanyasının ardından, AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk bugün Ensar Vakfı Marmaris şube binası önünde basın açıklaması yaptı.

Vakfın çalışmalarına destek olduğunu bildiren Öztürk, "Biz bugün buraya Ensar Vakfı'na destek olmaya geldik. Hiçbir çekincemiz yok. Sonuç olarak bu vakıf diğerleri gibi bir sivil toplum kuruluşudur ve başarılı işler yapmaktadır. Bir hazımsızlık var, bunun da farkındayım. Biz inadına Ensar Vakfı'na destek olmaya devam edeceğiz. Şahıslarla ilgili bir problem varsa savcılık orada, dileyen başvurabilir ama bu vakıf yıllardır hizmet veriyor. Kimse çocuklarını buraya zorla göndermiyor. Benim de 13 yaşında bir kızım var ve gönderiyorum. Çocuklarımızın buralarda dini eğitim almalarına biz destek vereceğiz" dedi.

Pir Sultan Abdal Derneği de dahil tüm sivil toplum kuruluşlarına destek olduklarını belirten Nihat Öztürk, kendilerine yansıtılan sorun ve ihtiyaçların giderilmesi adına çalıştıklarını kaydetti.