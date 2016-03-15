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Yaşam

Ensar Vakfı'nın da adının geçtiği 'öğrencilere tecavüz' iddiasına yayın yasağı

Savcılığın açıklamasında, haberlerde yanlış ve yanıltıcı bilgiler kullanıldığı iddia edildi

15 Mart 2016 03:34

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sınıf öğretmeninin Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'ne (KAİMDER) yakın kişilerin kiraladığı evlerde kalan çocuklara tecavüz ettiği iddialarına ilişkin haberlere yayın yasağı getirdi. Gerekçe olarak masumiyet ilkesi ve mağdurların yaşları gösterildi.

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Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında 'Karaman'da cinsel istismar' başlığı altında verilen haberlerde yanlış ve yanıltıcı bilgiler kullanıldığı iddia edildi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan basın bildirisi şöyle:

"Bazı basın yayın kuruluşlarında 'Karaman'da cinsel istismar' başlığı altında verilen haberlerde yanlış ve yanıltıcı bilgiler verildiği görülmektedir. Karaman’da işletildiği anlaşılan iki yurtta farklı zamanlarda görev yapan bir şahsın bu yurtlarda bulunan on küçük çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturma halen titizlikle sürdürülmektedir.

“Bilinmelidir ki hukukumuzun en temel ilkelerinden birisi masumiyet ilkesidir. Gerek bu masumiyet ilkesi, gerekse mağdurların yaşlarının küçük olması nedeniyle, ilgili soruşturmada yayın yasağı kararı verilmiştir. Soruşturma en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda basın ve yayın kuruluşlarımızın bundan sonra daha dikkatli davranacağına inancımız tamdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."  

Bildiri için tıklayınız.

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