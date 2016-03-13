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Karaman'da korkunç iddia: Onlarca öğrenciye tecavüz eden öğretmen tutuklandı!

Tutuklamayı doğrulayan yetkililer, gizlilik kararı nedeniyle açıklama yapmadı

13 Mart 2016 12:49

Karaman'da Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'ne (KAİMDER) yakın kişilerin kiraladığı evlerde kaldıkları öne sürülen 9 ve 10 yaşlarında bulunan onlarca öğrenciye tecavüz ettiği iddia edilen öğretmen tutuklandı.

BirGün Gazetesi'nden Serbay Mansuroğlu'nun haberine göre Karaman merkezde bir okulda görev yapan Eğitim Bir Sen üyesi sınıf öğretmeni M.B., sözkonusu evlerde kalan öğrencilere özel ders vermek için gidiyordu. İddiaya göre, M.B. özel ders için gittiği çeşitli evlerde öğrencilere tecavüz etti. Olay bir öğrencinin durumu ailesine anlatması üzerine duyuldu. Şikayet üzerine öğretmen M.B. 4 Mart Cuma günü okula gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Savcılıkta ifadesi alınan öğretmen M.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

Gizlilik kararı
 

Savcılık dava dosyası hakkında gizlilik kararı aldı. Tutuklanan sınıf öğretmeni M.B.'nin görev yaptığı okula yerine başka bir öğretmen görevlendirildi. 
 

Hastaneden rapor 



Öğretmenin tutuklanmasının ardından 8 öğrenci aileleriyle birlikte 6 Mart tarihinde Karaman Devlet Hastanesi'ne gitti. Kontrolden geçen çocuklar tecavüzü raporla belgeledi.
 

İdari soruşturma 



Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğu, "Öğretmenin tutuklandığı bilgisi doğru. Ancak gizlilik kararı bulunan dosya hakkında detaylı bilgi vermem doğru olmaz. İddia ve detayları araştırmak için idari soruşturma başlattık" ifadelerini kullandı.

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