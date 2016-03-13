Karaman'da 'tecavüzcü öğretmen' infiali; sekiz öğrenciye tecavüzün saptandığı iddia ediliyor

Karaman'da bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan M.B.’nin, vakıf ve dernek evlerinde kursa gelen öğrencilere tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanması kentte infiale neden oldu. Öğretmen M.B.’nin, ilkokul ve ortaokulda okuyan 8 öğrenciye tecavüz ettiğinin raporla saptandığı, bu sayının artabileceği ileri sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre; olay, tecavüze uğrayan bir ortaokul öğrencisinin durumu ailesine anlatması ve ailenin savcılığa başvurmasıyla ortaya çıktı. Başlatılan soruşturmada sınıf öğretmeni 54 yaşındaki M.B.’nin, gönüllü olarak bazı vakıf ve derneklerin kiraladıkları evlerde ders verdiği ve çok sayıda erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Polis tarafından gözaltına alınan öğretmen sorgulanırken, ilkokul ve ortaokulda okuyan 8 erkek öğrencinin tecavüze uğradığına ilişkin hastaneden rapor alındı. Sorgusunun ardından geçen 4 Mart günü adliyeye sevk edilen öğretmen tutuklandı.

Üç kez evlenip ayrılmış

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı, tecavüze uğradığı ileri sürülen öğrencilerle ilgili sağlık raporlarının konulduğu dosya için ’gizlilik’ kararı verdi. Adlisoruşturma devam ederken Milli Eğitim Müdürlüğü de öğretmen hakkında idari soruşturma başlattı. Öğretmenin 3 kez evlenip ayrıldığı ve bir çocuğu olduğu öğrenildi. Öğretmenin okulda 3 yıldır çalıştığı, bazı vakıf ve derneklerin öğrenciler için açtığı etütlerde ise gönüllü olarak görev yaptığı belirtildi.

Öğretmenin tecavüz iddiasıyla tutuklanması kentteki herkesi şoke ederken, Karaman Valisi Murat Koca, olayla ilgili soruşturmanın adli mercilerle yürütüldüğünü ve dava hakkında gizlilik kararı olduğunu, olayın adli vaka olduğu içinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapılmasının daha doğru olduğunu söyledi.