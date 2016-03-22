Karaman'da çocuklara tecavüz ettiği iddia edilen öğretmen hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tecavüze uğradığı iddia edilen 45 çocuktan durumu belgelenen 10 çocukla ilgili hazırladığı iddianame kabul edildi. Karaman Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. İlk duruşma tarihi 20 Nisan saat 09.00 olarak belirtildi.

BirGün’den Serbay Mansuroğlu’nun haberine göre, 8 çocuğun kesin şekilde tecavüze uğradığı 2 çocuğun ise vaka üzerinden uzun zaman geçtiği için tecavüzün kesin olarak ispat edilemediği ancak gerçekleşmiş olma ihtimalinin kuvvetli olduğu ifade edildi.

Söz konusu tecavüz vakalarından 8'inin KAİMDER 2 tanesinin Ensar Vakfı'na bağlı evlerde gerçekleştiği iddianamede ifade edildi.