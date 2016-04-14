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Hürriyet muhabiri: İddianamede Ensar Vakfı adı birçok defa geçiyordu ama sehven bir kez yazdım, özür dilerim!

Karaman'daki tecavüz skandalına ilişkin iddianame haberinde eksik bilgi verilmiş...

14 Nisan 2016 13:19

Hürriyet muhabiri Gülden Aydın, dün Hürriyet'in manşetinden verdiği Karaman'daki tecavüz skandalına ilişkin iddianame haberinde yer alan bazı bilgilerin eksik olduğu için özür diledi. İddianamede Ensar Vakfı isminin birçok defa geçmesine rağmen haberde sehven, “Sadece bir çocuğun ifadesinde Ensar Vakfı geçiyor” bilgisine  yer verdiğini belirten Aydın, "Benden kaynaklanan bu hata nedeniyle okurlar, mağdurlar ve ailelerinden özür dilerim" dedi.

Karaman’da Ensar Vakfı ile Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’nin yurt ve evlerinde kalan 10 erkek öğrencinin öğretmenleri Muharrem B. ile ilgili hazırlanan cinsel istismar davasının 14 sayfalık iddianamesine ilişkin dün Hürriyet'te Gülden Aydın imzasıyla yayımlanan haberde, öğretmenin, çocuklara porno izletmiş, her istismardan sonra da “Kimseye söyleme” diye tehdit ettiği bilgilerine yer verilmişti.

Mağdur çocukların 2002-2004 doğumlu olduğunun belirtildiği haberde, Ensar Vakfı’nın adının iddianamede sadece 1 çocuğun ifadesinde “Hocam bana 2012 yılında bir akşam Ensar yurdunda istismarda bulundu” şeklinde geçtiği iddia edilmişti. 

 

Vakfa şikâyet yok

 

Haberde, ayrıca şu iddialara da yer verilmişti:

"Öğrencilerine cinsel istismarda bulunan öğretmen Muharrem B. hakkında. Ensar Vakfı ya da KAİMDER’i kapsamıyor. Savcılık, soruşturma sonunda dava açılmasına karar verirse Ensar ve KAİMDER davaları, öğretmeninkinden ayrı görülecek. 10 çocuğun ailesi öğretmenden davacı olurken hiçbiri Ensar ve KAİMDER’den davacı olmadı."

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