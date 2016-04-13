Karaman'daki öğretmen, cinsel istismarda bulunduğu çocukları "Kimseye söylemeyin" diye tehdit etmiş!

Karaman’da Ensar Vakfı ile Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği’nin yurt ve evlerinde kalan 10 erkek öğrencinin öğretmenleri Muharrem B. ile ilgili hazırlanan cinsel istismar davasının iddianamesi ortaya çıktı. İddianameye göre öğretmen, çocuklara porno izletmiş, her istismardan sonra da “Kimseye söyleme” diye tehdit etmiş.

Habere imza atan Hürriyet muhabiri Gülden Aydın, iddianameye ilişkin eksik bilgi verdiğini söyleyerek özür diledi. İddianamede Ensar Vakfı isminin birçok defa geçmesine rağmen haberde sehven, “Sadece bir çocuğun ifadesinde Ensar Vakfı geçiyor” bilgisine yer verdiğini belirten Aydın, "Benden kaynaklanan bu hata nedeniyle okurlar, mağdurlar ve ailelerinden özür dilerim" dedi.

1’i Ensar, 9'u KAİMDER

Karaman Cumhuriyet Savcısı Murat Ünlü’nün hazırladığı bu iddianame, 14 sayfa. Mağdur çocuklar, iddianamedeki kayıtlara göre 2002-2004 doğumlular. Cinsel istismara uğradıkları yıllar ise 2012, 2013, 2014, 2015. Öğretmen, 10 çocuktan 8’ine cinsel istismar, 1’ine cinsel tacizde bulunmuş, 1’ine ise insan, hayvan porno filmi seyrettirmiş. Çocukların bir bölümü varlıklı, bir bölümü yoksul. Ensar Vakfı’nın adı, iddianamede sadece 1 çocuğun ifadesinde geçiyor. “Hocam bana 2012 yılında birakşam Ensar yurdunda istismarda bulundu.” 9 çocuğun hepsi, hocalarının cinsel istismarına Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (KAİMDER) evlerinde maruz kaldıklarını söylüyor.

Vakfa şikâyet yok

İddianame, öğrencilerine cinsel istismarda bulunan öğretmen Muharrem B. hakkında. Ensar Vakfı ya da KAİMDER’i kapsamıyor. Savcılık, soruşturma sonunda dava açılmasına karar verirse Ensar ve KAİMDER davaları, öğretmeninkinden ayrı görülecek. 10 çocuğun ailesi öğretmenden davacı olurken hiçbiri Ensar ve KAİMDER’den davacı olmadı.

"Porno izletmedim"

İddianamede öğretmen, sadece 4 çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu kabul ediyor. İnsan ve hayvan porno filmleri izletmediğini iddia ediyor. “Çocuklar odama geldiklerinde açık olan bilgisayarımda böyle görüntüleri tesadüfen görmüş olabilirler” diyor. Buna karşılık 2 çocuk, “Hocamız ikimize hayvan ve insan pornosu izletti” derken diğerleri de “Bazen beni tek başıma götürüp seyrettirdi, bazen de ikimize, üçümüze birden seyrettirdi” diyor. Çocuklar, öğretmenin eşiyle girdiği cinsel ilişkiyi de anlattığını söylüyor.

"Korktum, utandım "

Öğretmen, çocuklara her cinsel istismar sonrası “Kimseye söyleme” diyor. Çocukların tümü öğretmenin kendilerini tehdit etmediğini söylüyor. Kimseye söylememe nedenlerini şöyle anlatıyorlar: “Korktuğum, utandığım için anlatmadım.”

3 yıl sonra da istismar

Çocukların anlatımına göre öğretmenin her birine istismarı sistemli değil. 2012’de istismar ettiği bir çocuğa, aradan 3 yıl geçtikten sonra 2015’te istismarda bulunuyor. İddianamede çocukların uğradığı istismar sayısı yok ve çocuklar ayrıntılara girmek istemiyor.

Aileler utancından taşınıyor

Müdahil avukatların verdiği bilgiye göre aileler, cinsel istismar mağduru çocuklarının adlarının ortaya çıkmasından çok tedirgin. 4’ünün ailesi, Karaman’dan taşınmış. Diğerleri de başka şehirlerde yaşamanın hazırlığını yapıyor. Avukatların verdiği bilgiye göre aileler, yaşadıkları utanç nedeniyle çocuklarının psikolojik tedavi görmesini de istemiyor. Konunun bahsine bile tahammül edememeleri, çocuklarının yaşadığı travmayı atlatmasını da engelliyor.

Hürriyet muhabiri Gülden Aydın'dan açıklama:

"Hürriyet’te dün yer alan Karaman iddianamesine ilişkin haberimde “sadece bir çocuğun ifadesinde Ensar Vakfı” geçiyor bilgisine sehven yer verdim. Oysa bu sayı daha fazla. Benden kaynaklanan bu hata nedeniyle okurlar, mağdurlar ve ailelerinden özür dilerim."