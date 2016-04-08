Ensar Vakfı Başkanı'nın çocuklara tecavüz ettiği için tutuklanan M.B. ile fotoğrafı ortaya çıktı!

Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER’e bağlı evlerde çocuklara tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan M.B. için “Olayın faili olarak zikredilen kişinin vakfımızla üyelik dâhil hiçbir irtibatı bulunmamaktadır. Yalnızca 2013 yılında 5 aylık bir süre için gönüllü olarak vakfımız şube merkezinde etüt öğretmenliği görevinde bulunmuş ve o tarihten sonra Ensar Vakfı’nın hiçbir çalışmasında yer almamıştır” açıklamasını yapan Ensar Vakfı’nın başkanı Cenk Dilberoğlu’un M.B. ile fotoğrafı ortaya çıktı. Gazeteport'un yayımladığı ve 2012 yılında Karaman Ensar Vakfı’nın açılışında çekilen fotoğraflarda, tecavüzden tutuklanan M.B., Dilberoğlu ile yan yana görülüyor. 45 çocuğa tecavüz ettiği iddia edilen M.B.’nin 10 çocuğa tecavüzü raporlarla kanıtlanmış, M.B. de çocuklarla birlikte olduğunu itiraf etmişti.

Ensar Vakfı 13 Mart 2016 tarihinde yaptığı açıklamada, tecavüzcü Muharrem B. ile hiçbir ilişkileri olmadığını, vakfa üyeliği de dahil hiçbir bağı bulunmadığını şu sözlerle belirtmişti:

“Olayın faili olarak zikredilen kişinin vakfımızla üyelik dâhil hiçbir irtibatı bulunmamaktadır.Yalnızca 2013 yılında 5 aylık bir süre için gönüllü olarak vakfımız şube merkezinde etüt öğretmenliği görevinde bulunmuş ve o tarihten sonra Ensar Vakfı’nın hiçbir çalışmasında yer almamıştır. Ensar Vakfı`na, yöneticilerine, bağışçılarına ve Ensar camiasına yönelik ahlaksızca bir linç kampanyası başlatmışlardır. Bu iğrenç olayı kullanarak Vakfımızın adını karalamaya çalışan, itibar suikastı için tüm çirkefliklerini ortaya saçan kötü niyetli kişi ve gruplara yönelik hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isteriz. Önümüze ne tür engeller çıkarsa çıksın değerlerine bağlı bir nesil yetişmesi için hız kesmeksizin daha çok çalışacağız”

Ensar Vakfı Başkanı Cenk Dilberoğlu 19 Mart 2016’da Hürriyet Gazetesi’nde Ahmet Hakan’a verdiği röportajda "Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur çocuk sayısını 10 olarak açıkladı. Suçlanan şahıs, 2013 yılında 5 ay süreyle vakfımızda gönüllü etüt öğretmenliği görevinde bulunmuş, bu süreden sonra da vakfımızla hiç bir irtibatı olmamıştır. Savcılığın açıklamasında bu şahsın, ilk suç fiilinin 2014 yılında ve farklı yerlerde işlendiği kanaati oluştuğu beyan edilmiştir. Kanaatimizce vakfımızın bu olayla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." demişti.