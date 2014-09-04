CHP'nin internet sitesinin kurultay yapılacağından haberi yok!

CHP'de 5 Eylül 2014 tarihinde, Genel Başkan ve 60 kişilik Parti Meclisi seçimlerinin yapılacağı 18. Olağanüstü Kurultay haberi, partinin internet sitesinde yer almıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi 5 Eylül 2014 tarihinde 18. Olaganüstü Kurultayı'nı gerçekleştirecek. Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin genel başkan adayı olduğu olağanüstü kurultayda, 60 kişilik Parti Meclisi seçimi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de belirlenecek.

Partinin www.chp.org.tr adresli sitesinde ise 18. Olağanüstü Kurultay'a dair bulunan tek haber, Kurultay konuşmalarının ve etkinliklerinin izlenebileceği frekans bilgilerinden oluşuyor.

Bunun dışında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hürriyet gazetesindeki röportajı ve parti yöneticilerinin yaptıkları konuşmalar yer alıyor.