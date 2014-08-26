CHP'li İnce: Kurultayda önce tüzük değişsin, sonra genel başkan seçilsin

CHP genel başkanlığına aday olduğunu açıklayan Muharrem İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “Hodri meydan. Kurultayda önce tüzüğü değiştirelim sonra genel başkanı seçelim” dedi.

5-6 Eylül’de yapılacak 18’nci olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce CHP Ankara İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. İnce’nin basın toplantısına kendisine destek veren Adana Milletvekili Ümit Özgümüş ile Bolu Milletvekili Tanju Özcan da katıldı.

Al Jazeera'deki habere göre, İnce’nin hedefinde CHP lideri ve yönetimi vardı. İnce Kılıçdaroğlu’nun ‘ 6 ok’u yeniden yorumlayacağız’ şeklindeki sözlerini ve Mehmet Bekaroğlu’na yaptığı daveti değerlendirdi.

'6 ok'u kiminle yorumlayacaksın?'

CHP’yi bir ırmağa benzeten Muharrem İnce ırmağın derelerden beslendiğini ve derelerin görevinin bu ırmağı güçlendirmek olduğunu söyledi. CHP’nin kaynağının, Erzurum ve Sivas Kongresi ile Amasya Tamimi olduğunu ifade eden İnce “ Genel Başkan 6 ok’u yeniden tanımlayacağız diyor. Önce kiminle yorumlayacaksınız? Atatürk düşmanlarıyla mı? Atatürk ve cumhuriyete bağlı insanlarla mı? Son yıllarda bize katılan en büyük dere sosyal demokrasidir. Solculuğundan, devrimciliğinden utanan CHP istemiyorum” diye konuştu. Muharrem İnce ‘laik ve cumhuriyete bağlı olan ve daha önce merkez sağda siyaset yapıp CHP’ye gelenleri ‘ ayrı derenin insanları’ olarak görmediğini de belirtti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eski Refah ve Fazilet Partisi Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nu CHP’ye davet ettiğinin hatırlatılması üzerine Muharrem İnce “ Benim Parti Meclisi listemde olmayacak, ben davet etmeyeceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu’na meydan okudu

Kurultayda Parti Meclisi üyelikleri için seçimin çarşaf listeyle yapılması gerektiğini söyleyen İnce, Kılıçdaroğlu’nun blok listeyle gidilmesini istediğini belirtti ve kurultay gündeminde tüzük değişikliğini genel başkanlık seçiminden önce yapılmasını istedi. İnce “ Hodri meydan, önce tüzüğü değiştirelim, sonra genel başkanlık seçimini yapalım, bakalım 100 oy alabilecek misin? “ ifadelerini kullandı. İnce delegeye, milletvekili adaylığı için ön seçim vaad etti ve “ Birinci parti olamazsa genel başkan düşer. Bunu tüzüğe koyacağız. Bu CHP’nin kurumsal meydan okuması olacak” diye konuştu.

'Bu yapı iktidar olamaz'

Adaylığının parti içinde bir heyecan yarattığını söyleyen Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun “ İlk seçimde oy oranında anlamlı bir azalma olursa bırakırım” şeklindeki sözlerini de eleştirdi. İnce “ 2011’de anlamlı artış sağlayamazsam çeker giderim diyordu. Anlamlı azalma olursa giderim diyor şimdi. Bu yapıdan iktidar, umut olmaz. Ben başbakan olacağım diyemiyor. Çünkü böyle bir özgüven yok” diye konuştu.

‘Kürt sorununun çözümü sol birikim’

İnce Kürt sorununun çözümüne ilişkin görüşlerini kurultayda yapacağı konuşmada ayrıntılarıyla anlatacağını söyledi ve “ Kürt sorununu samimiyetle ve sol birikimle çözeceğiz. Diyarbakır’da ayrı Trabzon’da ayrı doğru icat etmeyeceğiz. Aynı sözü söyleyeceğiz” dedi.

Genel başkan adaylığı konusunda erken davrandığı ve bir sonraki kurultayı beklemesi gerektiği şeklindeki yorumlara “ Muharrem İnce bekler ama Türkiye beklemez” yanıtını verdi.

‘Partimi bölmeye kimse kalkmasın’

Ulusalcı kanatta yer alan milletvekillerinin kendisine destek verip vermeyeceğinin sorulması üzerine ise Muharrem İnce “ Benim partimi ulusalcı, solcu vekiller diye kimse bölmeye kalkmasın. Ulusalcılığı kim uydurdu bilmiyorum. Ulusalcılık CHP’yi bölmek için uydurulmuş bir kavram. 6 ok’taki milliyetçiliğe Türkçe karşılık bulunacaksa doğrusu ulusçuluktur. Kanatçılık diye bir şey yok” karşılığını verdi. Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın kendisine destek verip vermeyeceğinin sorulması üzerine ise “ Emine Ülker Tarhan destek verirse çok mutlu olurum. 130 milletvekilinin de desteğini istiyorum” dedi.

İl başkanı ile polemik

Basın toplantısına CHP Ankara İl Başkanı Necati Yılmaz da katıldı. Yılmaz toplantının başında İnce’ye sözü verirken İstanbul Milletvekili demesi üzerine Muharrem İnce “ 1995’te il olduk, geçmişe takılıp kalma” dedi. Toplantının sonunda ise Necati Yılmaz İnce’nin il başkanlığında basın toplantısı düzenlemesinin parti içi demokrasinin güzel bir örneği olduğunu belirterek “ Bu genel başkanın demokratik çıtayı nereye getirdiğinin bir işareti” dedi. İnce ise bunun üzerine “ Son sözü ben söyleyeyim. Kurultay sürecinde hiçbir il başkanı bana destek açıklaması yapmayacak çünkü buna ihtiyacım yok” dedi. Yılmaz ‘Son söz örgütte olsun’ deyince Muharrem İnce “ Son söz milletvekilinindir, Meclis’te bu böyledir” dedi.

Kaynak: Al Jazeera