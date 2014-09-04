CHP: Kurultay'a, yayın çizgileri ne olursa olsun, her basın mensubu gelebilecek

CHP’de 5-6 Eylül’de yapılacak Olağanüstü Kurultay’ı izlemek için 900'ü aşkın basın mensubu başvurdu. CHP Sözcüsü Haluk Koç da başvuran tüm kurumlara, "yayın çizgileri ne olursa olsun", hiçbir ayrım gözetmeden giriş kartı verildiğini açıkladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, yarın yapılacak olağanüstü kurultayının davetli listesinde, Gezi olayları ile Uludere’de hayatını kaybedenlerin aileleri var. CHP kurultayını ayrıca şehit aileleri ve gaziler de "özel davetli" olarak izleyecekler.

Kurultay sloganı: Birlik-kardeşlik

CHP Kurultayı, "birlik-kardeşlik" sloganı altında yapılacak. Kurultay temasalarını "CHP'de demokrasi, ülkede demokrasi" ile, "ülkede özgürlük, ülkede hukuk devletinin egemenliği" oluşturacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurultay açış konuşmasında bu temalara atıfta bulunacak.

‘Yeni Türkiye’ye karşı, ‘yeni vesayet’ sloganı

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında, AKP'nin son dönemde kullandığı "yeni Türkiye" sloganına karşı CHP'nin yeni sloganını da açıklaması bekleniyor.

CHP'nin bundan böyle sıkça kullanacağı "yeni vesayet" sloganına Kılıçdaroğlu konuşmasında sıkça yer verecek.

Umut Oran: Kurultay'da Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim

CHP’de yarın yapılacak kurultayla ilgili Al Jazeera Türk’ten Sibel Demirci Erdem’e konuşan CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Umut Oran partide "sen ben kavgası" bitmesi gerektiğini ifade etti. “Kurultay bir genel başkanlık tartışmasına çekildi" diyen Oran, "Seçimler biter bitmez genel başkan direkt hedef alınarak kavga sen ben kavgasına getirildi. Örgütümüz bir an önce sen ben davasını bırakıp iktidar için el ele vermemizi beklemektedir" ifadesini kullandı.

Kurultay'da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklayan Oran, “Kılıçdaroğlu’nu desteklediğimi imza verdiğimi açıkladım. Çünkü bugün parti tabanında Genel Başkan düzeyinde bir değişim dinamiği mevcut değildir” diye konuştu.

Oran sözlerine şöyle devam etti:

“Kurultayın yapılmasını doğru buluyorum ama kurultayın zamanlamasını yetersiz görüyorum. Özeleştiriyi yapabilme, hesaplaşabilme açısından dar bir zaman.İlk seçimde nasıl iktidar olunur? Bu araştırılmalı, yeni fikirlerin ortaya konulması ve bunların tartışılması bakımından baktığınızda kurultayda bir zaman yok.”

AKP'nin akreditasyon uygulaması tartışılmıştı

AKP'nin geçen günlerde yaptığı Parti Genel Başkanı'nın belirlendiği olağanüstü kongre de akreditasyon sorunu yaşanmış, bazı gazete ve televizyonlara akreditasyon verilmemesi tepki çekmişti.

AKP'nin 1. Olağanüstü Kongresi'ni izlemek için başvuran Aydınlık, Birgün, Evrensel, Sözcü, Taraf, Yeniçağ, Yurt ve Zaman gazeteleriyle Bugün TV, Halk TV, Kanaltürk TV, Ulusal Kanal, Samanyolu Haber ile Cihan Haber Ajansı'na çeşitli gerekçelerle giriş kartı verilmemişti.