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Politika

Sarıgül CHP Kurultayı’nda Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek

Mustafa Sarıgül ‘Partimizde aktif bir görev beklentisi içinde olmadan Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vereceğim’ dedi

02 Eylül 2014 16:54

Mustafa Sarıgül, 5-6 Eylül’de yapılacak CHP’nin 18’inci Olağanüstü Kurultayı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı. Sarıgül yaptığı yazılı açıklamada "Partimizde aktif bir görev beklentisi içinde olmadan Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vereceğim" ifadelerini kullandı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Sarıgül'ün yazılı açıklaması şöyle:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, son gelişmelerden sonra büyük bir sorumluluk örneği gösterdi; Özeleştiri yapmak, değerlendirmek ve yenilenmek için olağanüstü kurultaya gidiyoruz.

Bu çerçevede benimle ilgili çıkan çeşitli haberlere, yorumlara açıklık getirmek ve kendi duruşumla ilgili olarak üç konuyu CHP'liler ve kamuoyu ile paylaşmak isterim:

1-CHP olarak 2015 seçimlerine Sayın Kılıçdaroğlu liderliğinde hazırlanmalıyız.

2-Kurultay sürecinde, Sayın Kılıçdaroğlu'na tam desteğimi vereceğim.

3-Kurultay sonrası da, CHP'ye enerjimi, siyasi tecrübemi arkadaşlarımla beraber sunacağım.

Çok özel bir dönemden geçen ülkemizin mutlu yarınları için hiçbirimizin kişisel makam, konum, sıfat talepleri olamaz. Partimizde aktif bir görev beklentisi içinde olmadan Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vereceğim.

Gün; kişisel makam, konum, sıfat hesabının yapılacağı gün değildir.

Gün; çocuklarımızın güvenle yaşayacağı demokratik bir Türkiye için büyük bir seçim hazırlığına başlamamız gereken gündür"

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