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CHP’li vekillerden AKP’li Çamlı’ya 'Yeliz'li cevap

Çamlı, Türkiye araba üretemediği için Kılıçdaroğlu'nu suçlayarak "Utanmıyor musun?" diye sormuştu

23 Mart 2017 04:08

CHP’nin Eskişehir milletvekili Cemal Okan Yüksel, İstanbul milletvekili Eren Erdem ile Bursa milletvekili Ceyhun İrgil AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Kılıçdaroğlu daha araba yapamadık. Utanmıyor muyuz, sıkılmıyor muyuz?" sözlerine Twitter üzerinden yanıt verdi. Üç vekilin mesajlarındaki ortak nokta "Yeliz" göndermesi oldu.

Erdem, “Arkadaşlar itiraf ediyorum. 15 Yıldır iktidardayız ve Yeliz'in dediği gibi bir araba yapamadık. Sizden özür dileriz” mesajı paylaşırken Yüksel “Yeliz olarak da bilinen AKP’li vekil ‘Bir araba bile yapamadık’ deyip muhalefeti suçluyor!” ifadelerini kullandı. İrgil de "Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Yeliz vekil, iktidar milletvekili olduğunun farkında değil? Bu kadar pervasızlık için cehalet şart" dedi.

AKP’li Çamlı ne dedi?

15 senedir iktidar partisi olan AKP'nin İstanbul milletvekili Çamlı, katıldığı bir televizyon programında Almanya-Türkiye kıyaslaması yaparken Türkiye'nin araba üretememesinin sebebini Kılıçdaroğlu'na sormuştu.

'Yeliz' tartışması

Anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Periscope yayını yapan "@yelizadeley" isimli hesabın Çamlı tarafından kullandığı iddia edilmişti. Görüşmelerin ilerleyen saatlerinde CHP'li vekiller bir süre 'Yeliz'i aramıştı.

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