“Yeliz TV, AKP’yi tanımlıyor; doğan görünümlü şahin gibi…”

Anayasa değişikliği teklifinin Meclis’te görüşüldüğü süre boyunca Genel Kurul’dan kendi imkânlarıyla yayın yapan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, “Yeliz TV aslında AKP'yi tanımlıyor. Demokrasi görünümlü diktatörlük. Doğan görünümlü şahin gibi, kadın görünümlü erkek, milletvekili görünümlü Aktrol…” dedi.

Meclis’te görüşmeler devam ederken, CHP’li Şeker’in canlı yayın yapmasına karşı çıkan AKP’den milletvekili olan Ahmet Hamdi Çamlı’nın Twitter’da ‘Yeliz Adeley” ismiyle sahte bir hesap açarak yayın yaptığı iddia edilmişti.

Cumhuriyet’ten Hakan Dirik’e konuşan Şeker’in ‘Yeliz’ hesabıyla ilgili açıklaması şöyle:

“Yeliz TV aslında AKP'yi tanımlıyor. Demokrasi görünümlü diktatörlük. Doğan görünümlü şahin gibi, kadın görünümlü erkek, milletvekili görünümlü Aktrol... Biz erkek gibi kendi adımızla Ali Şeker olarak yayın yaptık. Yaptıkları her iş hile hurda, yalan dolan. Yaptıkları hileleri de yüzlerine gözlerine bulaştırdılar.”