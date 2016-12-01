CHP'li vekil Adana faciasını Madımak'a benzetti; AKP'liler "SHP iktidarında yakıldı" diye karşı çıktı!

CHP Muğla Milletvekili Prof. Nurettin Demir "10 öğrenci ve 1 görevli cayır cayır yandı, Madımak'ta sizin yaktığınız aydınlar gibi yandılar çığlık atarak” deyince AKP sıralarında tepki sesleri yükseldi. TBMM Genel Kurulu’nun dün akşamki oturumunda CHP ile AKP arasında 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından organize edilen etkinlikte 33’ü aydın, ikisi otel çalışanın yakılarak katledildiği Madımak tartışması yaşandı. Demir’in sözlerini geri almasını ve özür dilemesini isteyen AKP’liler "SHP iktidarında yakıldı, o dönem. Neden ortaya çıkartmadınız" dedi. Bu sözler üzerine CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ha o mantıkla Adana'yı da siz mi yaktınız şimdi? Bu mantık ona gider, öyle şey mi olur" sözleriyle Genel Kurul'daki gerilim iyice tırmandı. CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, "Sivas katliamının avukatı burada oturuyor" deyince AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, "Sana ne lan! Sana ne lan! Beni mi kastediyorsun" diye bağırdı.

10 dakika gerilim molası verilen oturumda, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, “Madımak'ta sizin yaktığınız aydınlar gibi yandılar çığlık atarak” sözlerinden geri adım attı ve özür diledi. Tutanaklara yansıyan tartışma şöyle:

NURETTİN DEMİR (Devamla) - Değerli milletvekilleri, özellikle Adana Aladağ'daki yangın ve eğitim katliamı hepimizin, tüm Türkiye Büyük Millet Meclisinin büyük üzüntüsüdür. Bir çocuğun ne işi var arkadaşlar, bir yatılı okulda çocuğun ne işi var. 10 öğrenci ve 1 görevli cayır cayır yandı, sizin Madımak'ta yaktığınız aydınlar gibi yandılar çığlık atarak.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Ne demek ya "sizin yaktığınız"! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MEHMET METİNER (İstanbul) - Kim yaktı ya!

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Ne diyorsunuz siz ya! Bu nasıl bir düşünce…

NURETTİN DEMİR (Devamla) - Yakanlar yakanlar, siz değil.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - İktidarda kim vardı, iktidarda?

MEHMET METİNER (İstanbul) - SHP iktidarında yakıldı o dönem.

NURETTİN DEMİR (Devamla) - Geri aldım, sözümü geri aldım, sözümü geri aldım.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Kim vardı iktidarda?

NURETTİN DEMİR (Devamla) - Geri aldım arkadaşlar.

BAŞKAN - Tamam, sözünü geri aldı.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen ne diyorsun ya!

NURETTİN DEMİR (Devamla) - Sizi kastetmedim, yakanları kastettim. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Kim vardı iktidarda?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Sen kendi beynine bak, kendi beynine!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

NURETTİN DEMİR (Devamla) - Geri aldım.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Demir…

NURETTİN DEMİR (Devamla) - İçim yanıyor arkadaşlar, baba olarak, dede olarak sizin de içiniz yanıyor. Yanmıyor mu? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Yanıyor.

NURETTİN DEMİR (Devamla) - Tamam, geri aldım arkadaşlar. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) - Ne konuşuyorsun! Madımak'la ne alakası var!

MEHMET METİNER (İstanbul) - Beyniniz bu kadar sizin! Saygısız!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Demir sözünü geri aldığını ifade etti, lütfen dinleyelim.

NURETTİN DEMİR (Devamla) - Geri alıyorum arkadaşlar, sizi kastetmedim.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - "Yaktınız." İfadesini geri alsın Sayın Başkan.

BAŞKAN - Tamam, geri aldı.

NURETTİN DEMİR (Devamla) - Geri alıyorum sözümü arkadaşlar. Ben bir babayım, ben bir dedeyim, üzülüyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MEHMET METİNER (İstanbul) - O zaman beyninizi sorgulayacaksınız.

NURETTİN DEMİR (Devamla) - Siz de aynı şekilde, aynı şeyi söyledim zaten. Sizlerin de üzüldüğünüzü, sizlerin de aynı acıyı duyduğunuzu söyledim. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MEHMET METİNER (İstanbul) - O zaman beyninizi sorgulayacaksınız.

HİKMET AYAR (Rize) - Özür dileyecek!

MEHMET METİNER (İstanbul) - Siz iktidardaydınız, siz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

NURETTİN DEMİR (Devamla) - Arkadaşlar, özür diliyorum.

MEHMET METİNER (İstanbul) - Özür diliyorsan erdemli davranıyorsun.

KEMAL ZEYBEK (Samsun) - Birileri Madımak'ı yakmıştır, dün gece de önlem almadığınız yurt yanmıştır.

MEHMET MUŞ (Devamla) - Peki, Adalet Bakanı kim? Moğultay.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Ha o mantıkla Adana'yı da siz mi yaktınız şimdi? Bu mantık ona gider, öyle şey mi olur?

MEHMET MUŞ (Devamla) - Başbakan Yardımcısı İnönü, Adalet Bakanı Moğultay.

ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Hükûmet sizsiniz, Adana'yı siz mi yaktınız?

MEHMET MUŞ (Devamla) - Neden ortaya çıkartmadınız? Niye ortaya çıkartmadınız? Neden ortaya çıkartmadınız? (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Yakanlar kim? Avukatı kim? Yakanlar kim? Konuşma. Yakanlar kim? Avukatı kim? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MEHMET MUŞ (Devamla) - Üstünü neden örtbas ettiniz? Niye çıkarmıyorsunuz bunu ortaya?

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Sivas katliamının avukatı burada oturuyor.

MEHMET MUŞ (Devamla) - Bir kere, görevde olanlar bunlar. Utanmadan, sıkılmadan AK PARTİ'ye bu iftiraları atamazsınız.

ALİ ÖZCAN (İstanbul) - Sivas katliamının avukatı burada oturuyor. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

KEMAL ZEYBEK (Samsun) - Sivas'ı yakanlar burada avukatlık yapıyor! Burada avukatlık yapıyor Sivas'ı yakanlar! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...

ZEYİD ASLAN (Tokat) - Sana ne lan! Sana ne lan! Beni mi kastediyorsun?

KEMAL ZEYBEK (Samsun) - Kimse sensin. Terbiyesiz herif!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri... (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)

Birleşime on dakika ara veriyorum.