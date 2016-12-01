Adana İtfaiyesi: Yurtta denetim yapmamız için bize hiçbir başvuru gelmedi!

Adana İtfaiye Daire Başkanı Fahri Durukan, 11 çocuğun yanarak öldüğü Adana Aladağ’daki yurt faciasına ilişkin olarak, “Yurtta denetim yapmamız için bize hiçbir başvuru gelmedi. Aladağ İtfaiyesi de böyle bir denetim yapmadı" dedi.

Posta yazarı Nedim Şener'e konuşan Durukan, "Yangın sonrası gördük ki; yurtta ne yangın sensörü var, ne de yangın tüpü. Yangın merdivenine açılan kapılar PVC’den yapılmış. Yangında genişleyip, eriyip yapışmışlar. O yüzden çocuklar yangın merdivenine ulaşan kapıları açamamış” ifadesini kullandı.

Facia sonrası devlet, yurdun gerekli tüm denetimlerinin en son 2016’da yapıldığını ve kurallara aykırı bir durumun olmadığını açıklamıştı.