CHP'li üyeler: AKP'li başkan tarafsızlığını kaybetti, Soruşturma Komisyonu'ndan çekilsin

17 ve 25 Aralık operasyonlarındaki yolsuzluk iddiaları kapsamında kurulan TBMM Yolsuzlukları Soruşturma Komisyonu’yla ilgili haberlere yayın yasağı getirilmesinin ardından, komisyonla ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı.

Komisyonun CHP’li üyeleri Erdal Aksünger, Rıza Türmen, Emre Köprülü ve Osman Korutürk, AKP’li komisyon başkanı Hakkı Köylü’nün komisyon çalışmalarını fiilen engellediği, tarafsızlığını yitirdiği ve ihsası rey noktasına geldiği gerekçesiyle komisyondan çekilmesini talep eden dilekçeyi komisyon başkanlığına verdi.