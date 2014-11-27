CHP'li Hamzaçebi: Yayın yasağı başvurusu yapan Hakkı Köylü istifa etmeli

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, basına ‘sansür’ olarak nitelendirilen yayın yasağının yok hükmünde olduğunu belirterek, “Yargı yasamaya müdahale edemez" dedi. Hamzaçebi, Komisyon Başkanı Hakkı Köylü’nün yayın yasağı başvurusuyla bakanlarla ilgili oyunu belli ettiğini bu nedenle istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Hamzaçebi TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Komisyon Başkanı Hakkı Köylü'nün amacının soruşturmayı kapatmak olduğunu belirterek daha önce de fezlekeler Meclise geldiğinde başkanın dizin pusulası olmadığı gerekçesiyle fezlekeleri iade ettiğini anımsattı. "Komisyon başkanı bu tavrıyla ihsas-ı reyde bulunmuştur. Bu güne kadar hiç bir komisyon başkanı böyle bir talepte bulunmamıştı. Bu soruşturmaya gölge düşmüştür. Başkanın derhal çekilmesi lazım. Komisyon başkanlığından istifa etmelidir. Parlamentonun yasama faaliyetleri mahkeme değil, TBMM'nin kendisi ve Anayasa mahkemesi denetler. Sulh ceza mahkemesinin verdiği karar anayasaya aykırıdır. dolayısıyla yok hükmündedir” dedi.

Yayın yapan medyaya kutlama

Hamzaçebi bir soru üzerine yayın yasağını ciddiye almayan ve haberleri yayınlayan gazete, radyo, internet sitesi ve televizyonları kutladığını ifade etti.

'Köylü, oyunun rengini belli etmiştir, istifa etmeli'

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da, komisyon başkanı Köylü’nün yayın yasağı başvurusuyla bakanlarla ilgili oyunu belli ettiğini bu nedenle istifa etmesi gerektiğini söyledi. Soruşturma Komisyonunun iç tüzük onun olmadığı yerde CMK hükümlerine bağlı olduğunu anlatan Tanal, “Komisyon başkanı ihsas-ı reyini açık etmiştir” dedi.