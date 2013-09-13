T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'li Tanrıkulu: Ahmet Atakan, binadan neden hareketsiz düştü?

CHP'li Tanrıkulu, Hatay'da ODTÜ'ye destek eyleminde hayatını kaybeden Ahmet Akan'ın ölüm nedeninin açıklanması için TBMM Başkanlığı'na soru önergesinde bulundu

13 Eylül 2013 13:58

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, ölümünde kuşkuların sürdüğü  22 yaşındaki Ahmet Atakan’ı Başbakan Tayyip Erdoğan’a sordu. “Ahmet Atakan, binadan neden hareketsiz olarak düştü? Düşme anında bilinci kapalı mıydı?” dedi.

TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede Tanrıkulu’nun, Başbakandan beklediği yanıtlar şöyle:

 

'Çatıda 50 santimetrelik bir duvar varken  nasıl düştü?'

 

-Kafasındaki 5-6 santimlik kırık nasıl oluştu?
-Antakya 'da yapılan ön otopside düşmeye bağlı herhangi bir bulguya rastlanmamasına karşın Adana Adli Tıp Kurumu'ndan nasıl "genel beden travması" raporu verildi?
-Çatıda 50 santimlik bir duvar olmasına karşın Ahmet Atakan çatıdan nasıl düştü?
-Polis, Ahmet Atakan’ın çatıdaki güneş panellerini atmak isterken düştüğünü iddia ediyor ancak çatıdaki güneş panelleri yere sabitli. Polis yanıltıcı bilgi mi vermiştir?

 

‘HRT,  görüntüleri  niye 21 saat sonra yayınladı’ 

 

-HRT Akdeniz Televizyonu çatıdan düşme görüntülerini neden 21 saat sonra yayımladı?
-Olayın görüntüleri nasıl bu kadar hızlı ortaya çıktı? Aklama çabası mı var?
-Tanıkların "yoğun biber gazı vardı" demesine karşın görüntülerde neden biber gazı yok?

 

'Akrep, düşmeyi görüntülerken  niye  müdahele etmedi?'

 

-Görüntülerde yer alan 2 Akrep aracı düşmeyi görüntülemesine karşın neden anında müdahale etmedi?
-Valiliğin hemen ambulans gönderdik açıklamasına karşın tanıklar ambulans gönderilmediğini ifade etmiştir, Ahmet Atakan’ın yoldan geçen bir araçla hastaneye götürüldüğü iddiası doğru mudur?

 

ETİKETLER

sezgin tanrıkuluchpahmet atakanhatay

İlgili Haberler

Gül'den Ahmet Atakan yorumu: Can kaybı bu şaka değil

Gül: Ahmet Atakan'ın ölümünden büyük üzüntü duydum

Hatay Halkevi: Ahmet Atakan piknikte öldürülmedi; sorumlusu polis

Hatay Halkevi'nden yapılan açıklamada, 'Ahmet Atakan piknik yaparken öldürülmemiştir. Dış müdahale ile öldürülmüştür ve sorumlusu da polistir' denildi

Ahmet Atakan'la röportaj: Bir bakıyorsun yukarıdan çekyat atılıyor

Antakya'daki eylemlerde yaşamını yitiren Ahmet Atakan'ın, "Direnen Sevgi" adlı bir belgesel için verdiği röportaj ortaya çıktı

İstanbul ve Ankara'da Ahmet Atakan eylemlerine polis müdahalesi

Hatay'da hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ı anmak için düzenlenen gösteriler dün gece de devam etti. İstanbul ve Ankara'da toplanan gruplara polis müdahale etti. Sokak aralarına kaçan gruplara polisin müdahalesi gece geç saatlere kadar sürdü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24