CHP'li Tanrıkulu: Ahmet Atakan, binadan neden hareketsiz düştü?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, ölümünde kuşkuların sürdüğü 22 yaşındaki Ahmet Atakan’ı Başbakan Tayyip Erdoğan’a sordu. “Ahmet Atakan, binadan neden hareketsiz olarak düştü? Düşme anında bilinci kapalı mıydı?” dedi.

TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede Tanrıkulu’nun, Başbakandan beklediği yanıtlar şöyle:

'Çatıda 50 santimetrelik bir duvar varken nasıl düştü?'

-Kafasındaki 5-6 santimlik kırık nasıl oluştu?

-Antakya 'da yapılan ön otopside düşmeye bağlı herhangi bir bulguya rastlanmamasına karşın Adana Adli Tıp Kurumu'ndan nasıl "genel beden travması" raporu verildi?

-Çatıda 50 santimlik bir duvar olmasına karşın Ahmet Atakan çatıdan nasıl düştü?

-Polis, Ahmet Atakan’ın çatıdaki güneş panellerini atmak isterken düştüğünü iddia ediyor ancak çatıdaki güneş panelleri yere sabitli. Polis yanıltıcı bilgi mi vermiştir?

‘HRT, görüntüleri niye 21 saat sonra yayınladı’

-HRT Akdeniz Televizyonu çatıdan düşme görüntülerini neden 21 saat sonra yayımladı?

-Olayın görüntüleri nasıl bu kadar hızlı ortaya çıktı? Aklama çabası mı var?

-Tanıkların "yoğun biber gazı vardı" demesine karşın görüntülerde neden biber gazı yok?

'Akrep, düşmeyi görüntülerken niye müdahele etmedi?'

-Görüntülerde yer alan 2 Akrep aracı düşmeyi görüntülemesine karşın neden anında müdahale etmedi?

-Valiliğin hemen ambulans gönderdik açıklamasına karşın tanıklar ambulans gönderilmediğini ifade etmiştir, Ahmet Atakan’ın yoldan geçen bir araçla hastaneye götürüldüğü iddiası doğru mudur?