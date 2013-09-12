Ahmet Atakan'la röportaj: Bir bakıyorsun yukarıdan çekyat atılıyor

Antakya'daki ODTÜ eylemleri sırasında yaşamını yitiren Ahmet Atakan'ın, Gezi Parkı eylemleri sonrasında Antakya'ya ilişkin olarak yapılan "Direnen Sevgi" belgeseline eylemlere katılan bir genç olarak verdiği röportaj ortaya çıktı.

Atakan belgeselde şunları söylüyor:

"Ben Ahmet Atakan...

Gençlik adına konuşuyorum.

Barikatlara geçerken, barikatlarda biber gazından korunmaya çalışırken; bir bakıyorsun yukarıdan çekyat atılıyor, çamaşır makinesi atılıyor.

Acayip bir şeydi ve insan onu gördüğünde tüyleri diken diken oluyor...

Ve sen aşırı bir şekilde motive oluyorsun.

Bu şekilde korkmuyorsun hiçbir şeyden...

Ne olursa olsun korkmuyorsun.

Halkın arkanda olduğu sürece, o dayanışmayı görünce, korkmuyoruz.

Abdullah'ı kaybettik, öfkemiz bin kat arttı.

Ali İsmail'i kaybettik, direncimiz bin kat arttı.

Herkes bunu bilsin.

Antakyalı bundan sonra uyumaz..."

İşte Ahmet Atakan'ın o röportajı: