İstanbul ve Ankara'da Ahmet Atakan eylemlerine polis müdahalesi

İstanbul'un Kadıköy semtinde 2 gündür düzenlenen Ahmet Atakan'ı anma eylemleri bu gece de devam etti. Altıyol'da bulunan Boğa heykeli'nin önünde toplanan grup Hatay'daki olaylarda hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto etmek için oturma eylemi yaptı.

Ramazan Almaçayır ve Çağatay Kenarlı'nın DHA'da yayımlanan haberine göre, Polisin dağılın uyarılarını dinlemeyen grup, yürümek isteyince polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Grup ara sokaklara dağıldı. Olaylar sırasında bazı göstericiler gözaltına alındı. Kadıköy'de ara sokaklarda grup ve polis arasındaki gerginlik gece boyu devam etti.

Gazi Mahallesi'nde polis müdahalesi

Hatay'da Ahmet Atakan'ın hayatını kaybetmesini protesto etmek isteyen bir grup, Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde eylem yaptı. Göstericiler polis ekiplerine havai fişek ve molotof kokteyli atarken, polis ekipleri de biber gazı müdahale de bulundu. Göstericiler, İsmetpaşa Caddesinin bir bölümünü trafiğe kapattı. Çöp konteynırlarını yola devirip barikat kuran göstericiler, bu barikatı ateşe verdiler. Bunun üzerine çevik kuvvet ekipleri yüzleri maskeli gruba müdahale etti. Daha sonra göstericiler polis ekiplerine havai fişeklerle karşılık verdiler. Polis ekipleri TOMA aracı ile yanan barikatı söndürdü. Öte yandan eylem başlamadan önce ara sokaklarda kimliği belirsiz kişilerce, silahlarla havaya ateş edildiği iddia edildi.

01.53: Eylemciler Bahariye’de dağınık gruplar halinde slogan atıyor.

01.50: Gazi Mahallesi’nde çatışmalar sona erdi.

01.35: Polis saldırılarını sıklaştırdı. Bahariye yoğun gaz altında. Direnişçiler cadde apartmanlara sığınıyor.

01.25: Polis bir kez daha plastik mermi ve gaz bombaları ile saldırdı. Kitle ara sokaklara çekildi. Plastik mermilerin içinde solunumu etkileyen bir toz var.

01.20: Direnişçiler sloganlarla yeniden Bahariye’de.

01.10: Polis koşarak Bahariye’ye girdi ve direnişçilerin üzerine plastik mermi sıktı.

01.05: Polis direnişçilerin toplanması üzerine bir kez daha gaz bombası atarak saldırıya geçti.

01.02: Polis Bahariye’den boğa heykelinin önünde konuşlandığı noktaya geri döndü. Polisin caddeden çekilmesiyle direnişçiler yeniden sloganlarla Bahariye’de toplanmaya başladı.

00.55: Polis Bahariye’de bir apartmana sığınan 7 eylemciyi linç döverek gözaltına aldı.

00.54: Polis Bahariye’de yakaladığı eylemcileri gözaltına almaya başladı.

00.52: Uzun süre sabit duran çevik kuvvet polisleri koşarak girdikleri Bahariye Caddesi’nde plastik mermi sıkıp gaz bombası atarak ilerliyor.

00.50: Kadıköy Bahariye’de eylemciler polisi protesto eden sloganlar atarken, polis önce gaz bombası ardından plastik mermi ile saldırıya geçti.

00.44: Kadıköy Bahariye’de eylemcilerin sayısı azalsa da slogan sesleri dinmedi. Polisin gaz bombası atması üzerine direnişçiler “Sık bakalım…” diye slogan atmaya başladı.

00.36: Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde yanan bir otomobil patladı. Polis itfaiye ve ambulansın girmesine izin vermiyor! Patlamanın molotof atılması sonucu yaşandığı iddia ediliyor.

00.35: Gazi’de çatışmalar duruldu ancak hala barikatın başında bekleyen kalabalık bir direnişçi grubu var. Polis de karakol önünde bekliyor.

00.15: Direnişçilerin sayısı azalsa da Kadıköy Bahariye çevresinde dağınık gruplar halinde bekleyenler var.

00.10: Gazi’de çatışmalar hız kesmeden sürüyor. İsmetpaşa Caddesi’nde yolu kapatan barikat hala alev alev.

23.49: sol.org.tr’nin haberine göre “Sarıgazi’de bir kişi dirseğinden kapsülle vuruldu. Sivil polisler ara sokaklara girerek gözaltı yapıyor. Sarıgazi’de bir kişi gözaltına alındı. Soyadı öğrenilmeyen vatandaş gözaltına alınırken adının Murat olduğunu bağırdı.”

23.46: Sarıgazi’de eylemcilerin “çekiliyoruz, eylem sonlandı” çağrısı ile çatışmalar duruldu. Çatışmalarda toplamda iki direnişçinin gaz fişeği ile başından yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

23.45: Sarıgazi’de polis Vatan İlköğretim Okulu’na kadar indi. Cemevi ve belediye önünde çatışmalar sürüyor.

23.31 Sarıgazi’deki polis saldırısında yaralanan bir kişi bölge hastanesine kaldırıldı.

23.26: Kadıköy’de direnişçiler Moda Caddesi’nde toplanıyor, çevre halkından büyük destek var.

23.25: Gazi Mahallesi’nde karakolun aşağısındaki İsmet Paşa Caddesi’nde birkaç noktada ateşe verilmiş barikatlar var. Polis TOMA ve gaz bombasıyla saldırıyor, yüzlerce direnişçi de havai fişek ve molotoflarla yanıt veriyor.

23.13: Çevik kuvvet polisleri moda caddesinden barlar sokağına ilerlerken halk camlardan “Katil polis, Kadıköy’den defol” diye bağırıyor.

23.05: Gazi Mahallesi'nde bir evin camına gaz fişeği isabet etti.

22.51: Gazi Mahallesi'nde de polis müdahalesi başladı.

22.50: Kadıköy'de barikatlar yakılıyor.

22.30: Bahariye’de barikat kuran direnişçiler “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganlarıyla bekliyor. Polis ara ara gaz bombası atsa da polis şiddeti önceki günlere göre düşük yoğunluklu. Polis direnişçilerin uzağında durmayı tercih ediyor.Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi sakinleri sokakta gaz maskeli ve sırt çantalı sivil polislerin dolaştığını ve mahallelinin polislere tepki gösterdiğini aktarıyor.

22.09: Sarıgazi’da polisin gaz bombalı saldırısı ve mahallelilerin direnişi sürüyor.Kadıköy’de 2 bin civarında eylemci AKP ilçe binasının önünde polis saldırısına uğradı. Saldırı çok şiddetli değil, eylemciler çekildi Bahariye çevresinde sloganlarla bekleyişini sürdürüyor. Sarıgazi’de polis saldırısının başlamasıyla Demokrasi Caddesi’nde ara sokaklarda barikatlar kuruldu.Gazi Mahallesi’nde yaklaşık 1000 kişi karakolun önüne yürüdü. Polis kitlenin üzerine gaz bombası attı.Gazi halkı “Yaşasın devrimci dayanışma”, “Ahmet Atakan ölümsüzdür” sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Sarıgazi’de yürüyüşe geçen kitlenin önü polis tarafından kesildi. Gazi Mahallesi’nde halk Gazi Dayanışması’nın çağrısına uyarak Eski Karakol önünde buluştu.

Ankara'da müdahale

Başkent'te de bu gece de eylem yapıldı. Göstericiler barikatları ateşe verirken, polis TOMA ve gaz bombasıyla müdahalede bulundu.

Hatay'da yaşamını yitiren Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto eden göstericiler, akşam saatlerinden itibaren Mamak Tuzluçayır'dabir araya geldi. Göstericiler, Ahmet Atakan'ın ölümünü protesto ederken Tuzluçayır meydanında çöp konteynerlerinden barikatlar kurarak ateş yaktı. Polis, göstericilere dağılmaları için uyarıda bulunduktan sonra tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

00.22: Tuzluçayır ve Dikmen'de çatışmalar büyük ölçüde sona erdi.

00.10: Dikmen'de çevik kuvvet polisleri gözaltı yapmak için ara sokaklara girdi.

23.57: Dikmen’de Ziraat Kavşağı’nda buluşan halka polis saldırdı. Akrep ve TOMA'larla yapılan saldırı sırasında TOMA bir vatandaşa çarptı. Başından yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

23.22: Tuzluçayır'da halk meydanda oturma eylemine başladı. Tüm ara sokaklarda barikatlar kurulmuş durumda.

22.45: Tuzluçayır'da halk "devrim şehitleri ölümsüzdür" sloganını atıyor. Halk evlerinden getirdikleri eşyalarla barikat kuruyor.