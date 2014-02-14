T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP’li Oran, Başbakan'a 'Kabataş'la ilgili suç duyurusunda bulunacak

CHP'li Umut Oran, Başbakan'ı ‘Kabataş’ olayında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile iftira suçlarından' dolayı suç duyurusunda bulunacağını söyledi

14 Şubat 2014 20:09

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında  ‘Kabataş’ olayında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile iftira suçlarından ‘ dolayı suç duyurusunda bulunacağını  açıkladı. Oran, “Yalan söylemek, iftira etmek, kul hakkına göz dikmek hem hukukta hem ahlakta hem vicdanlarda hem de dinimiz nezdinde çok ağır suçlardır. Ne olursa olsun Başbakan bu konuyu açıklamak ve halkımıza gerçekleri söylemek zorundadır”. Oran’ın yazılı açıklaması şöyle:

Gezi olayları sırasında; İstanbul Kabataş’ta deri eldivenli, üstleri çıplak 70 – 100 kadar kişinin hakaretler ederek bebeğinin yanında başörtülü bir kadına ve onu korumaya çalışan bir amcaya saldırdığı, saldırganların başörtülü kadının üstüne idrarlarını yaptığı ve cinsel tacizde bulunduğu yönünde çok vahim iddialar Başbakan tarafından gündeme getirildi.

Başbakan televizyon kanallarında, Esenboğa Havalimanında, yaptığı birçok mitingde “Benim başörtülü bacılarıma bebeklerinin yanında saldırdılar” diye bağırdı,  bu olayın görüntülerini de açıklayacaklarını söyledi.

 

Emniyete hiç başvuru yapılmamıştı!

 

İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’ne Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde başvuruda bulunarak, bir kamera kaydı olup olmadığını, olayla ilgili tanıkların bulunup bulunmadığını, bu kişilerin ifadelerinin alınıp alınmadığını, olay anında bölgede emniyet mensubu bulunup bulunmadığını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlere herhangi bir başvuru yapılıp yapılmadığını sordum. 30 Temmuz 2013’te bana 5 satırlık bir cevap geldi ve bu olayla ilgili olarak emniyet müdürlüğüne hiçbir başvuru yapılmadığı bildirildi.

Bugün ortaya çıkan görüntüler açık bir şekilde 1 Haziran’da Kabataş iskelesi önünde herhangi bir saldırı olmadığını, başörtülü başka vatandaşların rahatça o bölgede hayata devam ettiğine, Kabataş İskelesi’ndeki güvenlik görevlilerinin hiçbir olağanüstü durumla karşılaşmadan görevlerini yaptıklarını, yani olağandışı en ufak bir olayın bile olmadığını göstermektedir. Görüntülerde iddia sahibi kişi eşini beklemekte, hiçbir anormallik olmadan da hayatına devam etmektedir. Yine saldırıya uğrayan bir amca da görüntülerde bulunmamaktadır.

 

Erdoğan yalan söyleyip, kışkırtıcılık yaptı

 

Başbakan açıkça kendi halkına karşı yalan söyledi. Bir kısım vatandaşları dini ve manevi duygularını kullanarak, başörtülü bir kadına bebeğinin yanında saldırıldığı iddiasıyla halkın bir kesimine karşı kışkırtmak için bu yalanı ve iftirayı kullandı. Özgürlük ve adalet için sokaklara çıkıp, bu isteğini dile getiren tertemiz gençleri “bebeklerinin yanında başörtülü kadınlara saldıran canavarlar” olarak lanse etmek için kışkırtıcılık yapmaya çalıştı. Bir Başbakan’ın görevi halkı sükûnete ve sakinliğe teşvik etmekken, o sonuçlarını bilerek ve isteyerek vahim olayların doğması için bu yalanı kullandı.

 

Başbakan Başmitoman

 

Mitomani kendi söylediği yalana inanma hastalığıdır. Başbakan Başmitoman gibi kendi söylediği yalana kendisi inandı. Bu yalanı da her yerde fütursuzca, yüzü kızarmadan ifade etti.

 

Suç duyurusunda bulunacağım

 

Bu sebeple kendisi hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile iftira suçlarından suç duyurusunda bulunacağım. İktidar halkı birleştirmeli, halkın arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmelidir. Başbakanlık makamı da bu görevi kusursuz yerine getirmesi gereken, birleştirici, bütünleştirici davranması gereken bir makamken, Başbakan’ın son zamanlardaki hal ve hareketleri bunun aksine bir yön izlemekte ve ülkemizin birlik ve beraberliğine zarar vermektedir.

ETİKETLER

umtu orankabataşistanbulemniyetbaşvurusuç duyurusu

İlgili Haberler

Kabataş'ta saldırıya uğradığı iddia edilen başörtülü kadının görüntüleri yayınlandı

İddialara göre, belden yukarıları çıplak, ellerinde deri eldivenler, başlarında siyah bandanalar bulunan 80-100 kişilik bir grup, bebeğiyle birlikte durakta bekleyen genç kadını dövmüş ve üzerine idrarlarını yapmışlardı

Balçiçek İlter'den Kabataş açıklaması: Ayıp benim değil, Zehra Hanım açıklasın

Balçiçek İlter, Kabataş'ta saldırıya uğradığı iddia edilen kadınla gerçekleştirdiği röportaja kanal D'de dün yayınlanan görüntünün ardından gelen eleştirilere Twitter'dan yanıt verdi

Kabataş'taki kadının avukatı: Görüntüler gerçeğin tümünü yansıtmıyor

Kabataş'ta Gezi Parkı eylemcilerinin saldırısına uğradığı öne sürülen kadının avukatı, 'Görüntüler doğru. Ancak gerçeğin tümünü yansıtmıyor' dedi

Arınç'tan Kabataş cevabı: İddia Başbakan'ın ise ona sorulur

Bülent Arınç, dün ilk kez Kanal D Haber'de yayınlanan Kabataş görüntüleriyle ilgili soruyu yanıtladı

İsmet Berkan: Kabataş olayında tacizin görülmesine imkân yoktu, bende öyle bir kanaat oluştu

İsmet Berkan, daha önce izlediğini söylediği görüntülerle ilgili olarak, 'tacizin görülmesine imkan yok, bende öyle bir kanaat oluştu' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24