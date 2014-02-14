CHP’li Oran, Başbakan'a 'Kabataş'la ilgili suç duyurusunda bulunacak

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Umut Oran, Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında ‘Kabataş’ olayında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile iftira suçlarından ‘ dolayı suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Oran, “Yalan söylemek, iftira etmek, kul hakkına göz dikmek hem hukukta hem ahlakta hem vicdanlarda hem de dinimiz nezdinde çok ağır suçlardır. Ne olursa olsun Başbakan bu konuyu açıklamak ve halkımıza gerçekleri söylemek zorundadır”. Oran’ın yazılı açıklaması şöyle:

Gezi olayları sırasında; İstanbul Kabataş’ta deri eldivenli, üstleri çıplak 70 – 100 kadar kişinin hakaretler ederek bebeğinin yanında başörtülü bir kadına ve onu korumaya çalışan bir amcaya saldırdığı, saldırganların başörtülü kadının üstüne idrarlarını yaptığı ve cinsel tacizde bulunduğu yönünde çok vahim iddialar Başbakan tarafından gündeme getirildi.

Başbakan televizyon kanallarında, Esenboğa Havalimanında, yaptığı birçok mitingde “Benim başörtülü bacılarıma bebeklerinin yanında saldırdılar” diye bağırdı, bu olayın görüntülerini de açıklayacaklarını söyledi.

Emniyete hiç başvuru yapılmamıştı!

İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’ne Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde başvuruda bulunarak, bir kamera kaydı olup olmadığını, olayla ilgili tanıkların bulunup bulunmadığını, bu kişilerin ifadelerinin alınıp alınmadığını, olay anında bölgede emniyet mensubu bulunup bulunmadığını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlere herhangi bir başvuru yapılıp yapılmadığını sordum. 30 Temmuz 2013’te bana 5 satırlık bir cevap geldi ve bu olayla ilgili olarak emniyet müdürlüğüne hiçbir başvuru yapılmadığı bildirildi.

Bugün ortaya çıkan görüntüler açık bir şekilde 1 Haziran’da Kabataş iskelesi önünde herhangi bir saldırı olmadığını, başörtülü başka vatandaşların rahatça o bölgede hayata devam ettiğine, Kabataş İskelesi’ndeki güvenlik görevlilerinin hiçbir olağanüstü durumla karşılaşmadan görevlerini yaptıklarını, yani olağandışı en ufak bir olayın bile olmadığını göstermektedir. Görüntülerde iddia sahibi kişi eşini beklemekte, hiçbir anormallik olmadan da hayatına devam etmektedir. Yine saldırıya uğrayan bir amca da görüntülerde bulunmamaktadır.

Erdoğan yalan söyleyip, kışkırtıcılık yaptı

Başbakan açıkça kendi halkına karşı yalan söyledi. Bir kısım vatandaşları dini ve manevi duygularını kullanarak, başörtülü bir kadına bebeğinin yanında saldırıldığı iddiasıyla halkın bir kesimine karşı kışkırtmak için bu yalanı ve iftirayı kullandı. Özgürlük ve adalet için sokaklara çıkıp, bu isteğini dile getiren tertemiz gençleri “bebeklerinin yanında başörtülü kadınlara saldıran canavarlar” olarak lanse etmek için kışkırtıcılık yapmaya çalıştı. Bir Başbakan’ın görevi halkı sükûnete ve sakinliğe teşvik etmekken, o sonuçlarını bilerek ve isteyerek vahim olayların doğması için bu yalanı kullandı.

Başbakan Başmitoman

Mitomani kendi söylediği yalana inanma hastalığıdır. Başbakan Başmitoman gibi kendi söylediği yalana kendisi inandı. Bu yalanı da her yerde fütursuzca, yüzü kızarmadan ifade etti.

Suç duyurusunda bulunacağım

Bu sebeple kendisi hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile iftira suçlarından suç duyurusunda bulunacağım. İktidar halkı birleştirmeli, halkın arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmelidir. Başbakanlık makamı da bu görevi kusursuz yerine getirmesi gereken, birleştirici, bütünleştirici davranması gereken bir makamken, Başbakan’ın son zamanlardaki hal ve hareketleri bunun aksine bir yön izlemekte ve ülkemizin birlik ve beraberliğine zarar vermektedir.