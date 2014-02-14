Arınç'tan Kabataş cevabı: İddia Başbakan'ın ise ona sorulur

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dün ilk kez Kanal D Haber’de yayınlanan Kabataş görüntüleriyle ilgili soruyu da Arınç "Olayın üzerinden zaman geçti. Okuyanlar farklı değerlendirebilir. İddia Başbakan'ın ise ona sorulur. Bu konu hakkında ne düşündüğü kendisine sorulur" ifadeleriyle yanıtladı.

Bülent Arınç, Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde Demirören Holding tarafından restore edilen Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki Hüseyin Ağa Camii'nin ibadete açılış törenine katıldı. Tören sonrası camide Cuma namazını da kılan Arınç, cami çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Arınç, Halk Bank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın tahliyesine ilişkin soruya, "Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan tahliye olmuş, ne düşündüğümü soruyor hanımefendi. Hiç bir şey düşünmüyorum. Ne tahliyesinden haberim var, ne tahliyesi üzerine söyleyecek bir çift sözüm var" dedi.

'Başbakan'a sorun o zaman'

Dilhun Gençdal ve Ünsal Çakin'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Gezi olayları sırasında Kabataş'ta başörtülü bir kadına saldırıldığı iddialara ilişkin dün yayınlanan görüntüler sorulunca Arınç, "Değerlendiremiyorum. Bunları da izlemedim. Olayın üzerinden de epey zaman geçti. Bunlar, medyada yer alacak şeyler. Okuyanlar farklı farklı değerlendirebilir" dedi. Bir basın mensubu, konuya ilişkin Başbakan'ın konuşmalarını hatırlatınca Arınç, "Başbakan'a sorun o zaman. İddia onunsa... Zannediyorum o da bir başka camidedir. Kendisine sorulur" diye konuştu.

'Ben ne kadar önemli bir insanmışım'

Bülent Arınç, Ergenekon ve Balyoz davaları tutuklularının yeni Demokratikleşme Paketi'ndeki tutukluluk sürelerinin 5 yıla indirilmesi maddesinden yararlanamayacağı yönündeki açıklamalar hatırlatılınca, "Hep benim ne düşündüğümü soruyorsunuz. Ben ne kadar önemli bir insanmışım. Biliyorsunuz, komisyondan geçti. Genel Kurul'a gelecek. Genel Kurul'da farklı bir şekilde de, komisyondan geldiği gibi de çıkabilir. Oradaki değerlendirmelere dikkat etmemiz lazım. Ben, bu konu hakkındaki görüşlerimi daha önce de muhtelif defalar ifade ettim" dedi.

'O arkadaşlarından birisi ben değilim'

Başbakan Erdoğan'ın teklif gelmesi halinde AKP Tüzüğü'ndeki 3 dönem kısıtlamasının kaldırılabileceğine ilişkin sözleri hatırlatılan Arınç, "Bilemem. 'Arkadaşlarımdan teklif gelirse değerlendirilir' diyorsa, o arkadaşlarından birisi ben değilim. Benden böyle bir teklif gelmez. Diğer arkadaşları bilemiyorum" diye konuştu

Bülent Arınç, dün ilk kez Kanal D Haber’de yayınlanan Kabataş görüntüleriyle ilgili soruyu da cevapladı.

Arınç soruyu, "Olayın üzerinden zaman geçti. Okuyanlar farklı değerlendirebilir. İddia Başbakan'ın ise ona sorulur. Bu konu hakkında ne düşündüğü kendisine sorulur" ifadeleriyle yanıtladı.ylık hapis cezası ile 1.312 bin TL'lik para cezasını onamıştı.