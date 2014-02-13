Kabataş'ta saldırıya uğradığı iddia edilen başörtülü kadının görüntüleri yayınlandı

Kanal D, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Gezi Parkı sürecinde Kabataş’ta bir grubun saldırısına uğradığını iddia ettiği başörtülü kadının tartışılan olay anındaki görüntülerini yayınladı. Güvenlik kameralarından elde edilen kayıtlarda haziran ayından beri AKP sözcüleri ile hükümete yakın medya tarafından iddia edilen şekilde saldırıları teyit eden bir görüntüye rastlanmadı. Ancak, olay gününe ait başka kamera kayıtlarının olup olmadığı bilinmiyor.

Başbakan Erdoğan, ismini vermediği başörtülü bir kadının, Gezi olayları sırasında Kabataş'ta, güpegündüz saldırıya uğradığını iddia etmişti. İddialara göre, "belden yukarıları çıplak, ellerinde deri eldivenler, başlarında siyah bandanalar bulunan 80-100 kişilik bir grup bebeğiyle birlikte durakta bekleyen genç kadını dövmüş ve üzerine idrarlarını yapmışlardı.

Başbakan Erdoğan 11 haziran tarihinde grup toplantısında "Kabataş bölgesinde çok sayıda mobese kamerası olduğu ve görüntülerin infiale neden olmaması için saklandığı" iddiasında bulunmuştu.

Erdoğan konuşmasında ''Başörtülü kızlarımızı, başörtülerinden tutmak suretiyle onları yerlerde sürükleyenler bunun hesabını nasıl verecekler? Bu olaylarda bile çok önemli bir yakınımın gelinini, Başbakanlık ofisimin yanında, yerlerde süründürdüler, kendisini çocuğunu taciz ettiler. Bu mudur özgürlük, çevrecilik'' diyerek tepki göstermiş, sonraki toplantılarda başörtüsüne "küçük abdestin" yapıldığını da dile getirmişti.

Erdoğan’ın iddiaları sosyal medyada çok konuşulmuştu. Hürriyet gazetesi yazarı İsmet Berkan, 13 Temmuz'da twitterdan olayı doğrulayarak görüntüleri izlediğini belirtmiş, 2 Şubat'ta katıldığı bir programda da görüntülerin içeriğine ilişkin "Görüntüde tacize uğradığını söyleyen kadın kucağında bebeğiyle bir kalabalığın arasına giriyor. Boş bir çocuk arabasını da itiyor. Sonra çocuk arabasının devrildiğini görüyorsunuz. Sonra kadın da çıkıyor dışarıya. Görüntü bu" demişti.

Türkiye gazetesi yazarı Balçiçek İlter, saldırıya uğradığı iddia edilen kadınla gerçekleştirdiği röportajda "Zehra 'eli eldivenli adamlar' demedi bana, bir adamın elinde deri eldiven vardı dedi. İki ya da üç adamın üstünün çıplak olduğunu söyledi. Kameraların bir çoğu tahrip edilmiş sadece bir tanesinden istenilen görüntüye ulaşılabilmiş, eşgaller inceleniyormuş" demişti.

Kanal D haberi aynen şöyle verdi:

Güvenlik kamerasının tarihi, 1 Haziran 2013'ü gösteriyor. Saat 19.42...Polis raporuna göre Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu'nun gelini kameranın görüş açısına giriyor. Elinde bebek arabası, arabada da bebeği var. Genç kadın Kabataş tramvay durağının karşısındaki kaldırıma geçiyor, ve eşini beklemeye başlıyor.

Ve 5 gün sonrası...

Zehra Develioğlu polise başvurdu, o gün yaşadıklarını anlattı. Kaldırımda beklediği sırada, 80 - 100 kişilik bir grubun yaklaştığını; Gruptaki erkeklerin belden yukarılarının çıplak olduğunu; Ellerinde eldivenler, başlarında da siyah bandanalar bulunduğunu anlattı. Kalabalıktan bazıları kendisine küfür ettiğini,birinin de tokat atarak yere devirdiğini, ardından da 4-5 kişinin üzerine idrarlarını yaptığını söyledi. Saldırganlardan bazılarının da cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.



Genç kadın daha sonra Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gitmiş, rapor almıştı. Raporda, bacaklarının iç kısmında, kısa sürede geçebilecek 5 adet morluk olduğu belirtilmişti. Morlukların, itiş kakış sırasında oluşmuş olabileceğinin de altı çizilmişti.



Şimdi yeniden o güne dönelim. O görüntülerin devamına bakalım.



Genç kadın bebek arabasıyla kaldırımda bekliyor. 19:43'de, yanından 8-10 kişilik bir grup geçiyor. Bir hareketlenme yok. Kalabalık, kısa süre içinde genç kadının yanından uzaklaşıyor. Çevrede de olağandışı hiç bir hareketlilik gözlenmiyor.



19:48:15'de 10-15 kişilik bir başka grup geliyor. Develioğlu'nun yanında 30 saniye kadar duraklıyorlar. Polise göre burada söz dalaşından dolayı bir hareketlilik oluyor. Grup 19.50'de görüntüden uzaklaşıyor. Çevrede yine bir olağanüstülük gözlenmiyor. Kabataş iskelesinin güvenlik görevlileri de normal işlerine devam ediyor.



Genç kadın, 19:48 - 19:58 arası kaldırımda sabit olarak bekliyor. Çevrede de her şey olağan seyrinde. araçlar hızla önünden geçiyor



19:58'de eşi geliyor.



Bir dakika sonra, ikisi birlikte yolun karşısına geçiyorlar. 54 saniye sonra da, kameranın görüş açısından çıkıyorlar.



Polis, günlerce bu iddiayı soruşturdu. Tam 73 ayrı kameranın görüntülerini topladı tek tek inceledi. Bölgedeki büfecilerin, taksicilerin ifadelerini aldı. Yetinmedi, baz istasyonlarından alan taraması yapıp, o zaman diliminde orada bulunan herkesi tespit etti, ifadeye çağırdı.



Onlardan bazılarını da, teşhis için Develioğlu'na gösterdi. İfadesinde ayrıntılı eşkal veren Develioğlu, şüphelileri teşhis edemedi.



Kanal D'nin ulaştığı görüntüler ve polis raporu bununla sınırlı.



Genç kadının iddialarını doğrulayan başka görüntü var mı bilinmiyor.