Balçiçek İlter'den Kabataş açıklaması: Ayıp benim değil, Zehra Hanım açıklasın

İstanbul Gezi olayları sırasında Kabataş'ta saldırıya uğradığı iddia edilen kadınla o dönem Star gazetesinde yer alan röportajda, "Zehra'nın morluklarını da gördüm, yaşadığı travmaya da tanık oldum" diyen Türkiye gazetesi yazarı Balçiçek İlter, dün ortaya çıkan görüntülerin ardından Twitter'dan açıklamalarda bulundu. İleter, "Kabataş görüntülerini izledim. Ayıp bana ait değil, 'Kadının beyanı esastır' diyerek dinlediğimiz Zehra Hanım'a aittir. Açıklama yapmak zorundadır" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın meydanlarda ve partisinin grup toplantısında "Benim başörtülü bacıma saldırdılar" diyerek duyurduğu olay günlerce Türkiye'nin gündeminden düşmemişti.Kabataş iddialarının ortaya atıldığı dönem tweet atarak olayın 'çok acı ama gerçek' olduğunu söyleyen gazeteci İsmet Berkan ise dün gece NTV yayınına katılarak, gerçeğin ortaya çıkmasının iyi bir gelişme olduğunu söyledi.

Cinsel taciz ve dayak iddiası gazetelerde yer almış, Balçiçek İlter de tacize uğrayıp protestocular tarafından dövüldüğünü öne süren o kadın ile röportaj yapmıştı.

Tacize uğrayıp dayak yediğini iddia eden kadın ile röportaj yapan Balçiçek İlter, gazetesinde o gün yaşananları şöyle anlatmıştı:

"Ben cesur bir kadın tanıdım o gün...

Kalabalık bir grup tarafından darp edilen, tacize uğrayan, bebeği ve kendisi için ölümüne korkan, olur da şikayette bulunursa sokakta tekrar başına bir şey gelir mi kabusu gören...

Morluklarını da gördüm, ille de meraklıysanız, ama benim tanıklığıma ihtiyaç yok ki, raporu var zaten. Yaşadığı travmaya tanık oldum, konuşmasına, bana bakamayışına, olayı konuşurken bebeğini odada istemeyişine... Ellerini hiç bir yere koyamayışına... Geç gelen ama sonrasında hiç bitmeyen gözyaşlarına...

Kabuslarına, sütten kesilmesine değinmiyorum bile...

Ruhunda telafisi imkansız darbeler yaratmış bir şey yaşadı Zehra!

Hemen konuşamadı, neden sonra cesaretini topladı, ağzını açtı...

Başına gelmeyen kalmadı...

Kendi mahallesinde “neden konuştun?” baskılarına maruz kalmıştır belki, karşı mahalle hemen savcı rolüne büründü, hani kayıtlar? Hani adamların eşgali? Kendini bilmezlerin sonuncusu ise olup bitenleri lohusa sendromuna bağlama hadsizliği bile gösterdi. Onunla konuşup söylediklerini aktaranlar, yazanlar, üzerine yorum yapanlar aynı mahalleden olunca, zaten güvenilirlik de bitti, niyeyse...

O yüzden benim kefilliğime başvuruldu!

Ne acı... "

Eeleştirilere Twıtter'dan cavap verdi



İlter görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ise şu tweetleri attı: