İsmet Berkan: Kabataş olayında tacizin görülmesine imkân yoktu, bende öyle bir kanaat oluştu

Gezi Parkı olaylarında Kabataş’ta başörtülü kadına şiddet uygulandığı yönündeki iddialar sonrası görüntüleri izlediğini söyleyen gazeteci İsmet Berkan, daha önce izlediğini öne sürdüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından “Görüntüye bakınca, insanların ne beklediklerini bilmiyorum. Ben de öyle bir kanaat oluşmuştu, taciz olduğuna yönelik o dönemde izlediğim zaman” dedi.

Kabataş görüntüleriyle ilgili tartışmalar sürüyor. Görüntülerin Kanal D'de yayınlanmasının ardından, gazeteci İsmet Berkan ve o günlerde attığı tweet bir kez daha gündeme geldi. Berkan, hakkındaki iddialarla ilgili olarak NTV'ye konuştu ve izlediği görüntülerin yayınlanan görüntüler olduğunu söyledi. Programda O görüntülerde iddia edildiği gibi dayak ve tacizin olmadığı yönünde bir izlenim oluştuğunun hatırlatılması üzerine Kanal D'nin büyük bir gazetecilik başarısıyla efsaneyi bitirdiğini ifade etti.

Programdaki diyaloglar şöyle:

İsmet Berkan: Evet izledim, o görüntüler yayınlanan bu görüntüler zaten.

-O görüntülere bakıyoruz ve hiç bir şey yok. Peki siz ne izlediniz, ne görmüştünüz diye soruluyor

Görüntüye bakınca, insanların ne beklediklerini bilmiyorum. Ben de öyle bir kanaat oluşmuştu, taciz olduğuna yönelik o dönemde izlediğim zaman . Benim de öyle çok önemsediğim bir konu değildi açıkçası yani. Bu konuda ne yazı yazdım, ne haber yaptım, ne de twitter'da bir neşriyat yaptım, attığım bir kaç tiwitin dışında. Bu konuda da zaten hemen hemen hiç konuşmadım. Geçtiğimiz hafta bir televizyon programında, soruldu ve soru üzerine şimdi söylediklerimi söyledim. Çok kısaydı zaten görüntüler.

- Peki taciz görmüş müydünüz?

Hayır tacizin görülmesinin imkanı yok o görüntülerden çünkü çok uzakta bir görüntü zaten. Arada engeller felan da var. O konuda kadının suç duyurusu var, doktor raporları var, polis ifadesi var.

- Bebek arabasının tekmelendiği, yuvarlandığı konusu.

Esas, zannediyorum bu olayı fantastik boyuta ulaştıran şey, bellerinin üstü çıplak, deri eldivenlerin olması felan. Bu görüntülerde zaten böyle bir şey gözükmüyor bende bunu bir kaç kez söyledim zaten. Katıldığım televizyon programında da söyledim. Hakikaten Kanal D'yi tebrik etmek lazım. Fısıltı gazetesinin konuştuğu bu büyük efsaneyi bir yerde ortaya çıkardı. Artık herşey herkesin gözü önünde. Sanıyorum Kanal D'nin elinde polis fezlekesi var, o fezlekeyi bir belge olarak web sitelerine koysada biz de arşivlesek. Burada sorulması gereken çok soru var aslında. İlki İstanbul Valisi, yok böyle bir görüntü dedi. Var işte...

İsmet Berkan, Twitter'da görüntüleri izlediğini bu tweetlerle duyurmuştu: