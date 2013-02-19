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CHP'li Ergül'den, BDP'li Önder'e yanıt: İspat etsinler Sinop'u terk ederim

Sinop Belediye Başkanı CHP'li Baki Ergül, BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kendisiyle ilgili suçlamalarına yanıt geldi

19 Şubat 2013 22:45

Sinop Belediye Başkanı CHP'li Baki Ergül, Sinop'taki olaylardan kendisini ve Vali Ahmet Cengiz'i sorumlu tutan BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in iddialarına yanıt verdi.

Sinop Belediye Başkanı CHP ’li Baki Ergül, "Olaylarda MHP ’nin bir vebali yoktur. Biz orada bazı tespitler yaptık, gözlemlerde bulunduk. MHP’liler bu kalabalıklar arasında yoktu. Ancak maalesef CHP’li yetkililerin vebali vardır. CHP’li Sinop Belediye Başkanı’nın provokatif açıklamaları olmuştur. Ben eminim Karadeniz halkı bizi tekrar çağıracaktır" sözlerine yanıt verdi.

Pazar günü öğleden sonra eşinin hastanedeki tahlilileri için Samsun’a gittiğini pazartesi günü saat 19.00’da Sinop’a döndüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Olayları ben de televizyondan izledim. Bir insan iki yerde aynı anda olamaz heralde. Sayın vekiller, bizim seçilmişlere saygımız sonsuz, herkese olduğu gibi. Neyi amaçlıyorlar onu bilmiyorum. Bir hafta içinde ne yerel basında ne genel basında ne radyoda ne televizyonda hiç bu anlamda bir temasım olmamıştır. Ben de son derece üzgünüm. Kentimde böyle olayların olmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Ben eşimin problemleriyle uğraşırken, hiç hakkım, günahım olmadığı halde böyle bu anlamda ifadelerde bulunulması onların yapılarını gösterir diye düşünüyorum."

 

İspat etsin Sinop'u terk ederim

 

BDP ’li milletvekillerini Allah’a havale ettiğini dile getiren Ergül, "İnsan bir yalan söylerken veya birisi hakkında suçlamada bulunurken önce elini vicdanına koyacak. ’Acaba karşıdaki bunu hak edecek mi?’ diye. Hiç bunları yapmadan böyle karalamayı, ’çamur at izi kalsın’ gibi son derece yakışıksız bir davranış olarak görüyorum. Olaylarda dahlimin olduğunu ispat etsinler, değil Belediye Başkanlığını, Sinop’u terk ederim. Samsun’da da olaylar oldu. Samsun’dakileri de birisi mi provoke etmiş yani" diye konuştu.

BDP’li milletvekillerinden kendisini ziyaret etmek için hiçbir talebinin gelmediğini söyleyen Ergül, "O gün içerisinde Sayın Valiyi veya belediye başkanını ziyaret etme talepleri olsa seçilmiş milletvekillerimizdir tabii ki kapıyı kapatacak halimiz yok. Biz 24 saat çalışıyoruz. Telefonumuz 24 saat açık. Her kesimden insan telefonla görüşebilir, derdini anlatır, ziyarete gelir. Onlar gelmişler de biz ’Gelme’ mi demişiz? Bu ne demek oluyor?" dedi.

 

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